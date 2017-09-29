Photo Credit: ICI Radio-Canada

为什么？加拿大政府花11万加元打官司只为拒付6千矫牙费

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 29 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

阿尔伯塔省的原住民女孩乔西.威利尔（Josey Willier）因长期牙痛和咬合不正等问题做了牙套正畸治疗，费用6000加元。负责原住民牙医保险的联邦政府卫生部拒绝报销这笔费用，因此被乔西的母亲告上法庭。她在败诉后层层上诉，官司一直打到联邦法院，政府四次胜诉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

John PaulTasker (CBC)

但是CBC记者John Paul Tasker通过信息公开法查到的文件显示，从2016年1月到今年4月，政府为这场官司付出了略超过11万加元的诉讼费用。为拒付6千加元不惜花11万律师费，这两个数字的差距使反对党、原住民团体和威利尔家的律师大摇其头。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

实际上，由于联邦法院的裁决是5月份下达的，11万加元的费用计算只截止到4月份，因此这个数字还会再添一笔。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保留地原住民的医疗保险包括牙医

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

生活在保留地的原住民的医疗保险主要不是由各省，而是由联邦政府负责的。和各省的医疗保险不同的是，联邦原住民医疗保险包括定期洗牙、X光检查以及根管治疗等一般牙病治疗的费用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是矫牙费用只有在咬合不正非常严重、导致牙齿无法正常使用的情况下才可报销。2015-16财政年度，卫生部的原住民医保官员几乎拒绝了所有的矫牙费用报销申请。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© CP/John Woods

卫生部星期四（9月28日）为乔西案诉讼费辩解说，这不是钱的问题，医保不能报销乔西的矫牙费用，是因为没有医学诊断证明她接受矫牙治疗的必要性。卫生部的声明还说，2014-15财政年度，医保给原住民报销的矫牙费用为大约5万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

免费为乔西母女提供服务的律师萨拉.克拉克（Sarah Clarke）分析说，政府不惜支付巨额律师费把官司打到底，不是为了在乔西身上省6000块钱，而是为了今后不要在原住民儿童矫牙治疗上花更多的钱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦法院判决

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦法院今年5月对此案下达判决.这已是此案的第四次判决。法官肖恩.哈林顿（Sean Harrington）在判决书中列举了卫生部制定的矫牙费用报销标准，分析了有关官员做决定的程序和依据。他的结论是，拒付乔西矫牙费用的决定是合理的。如果原告和代表原告介入此案的原住民团体认为联邦医疗保险对原住民孩子的权益保护不足，修改有关条款的要求应该向卫生部和议会提出，而不是向法院。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此案的“诉讼介入人”、原住民儿童权益活动人士辛迪.布莱克斯托克（Cindy Blackstock）说，从人道层面讲，加拿大卫生部罔顾两个专科医生的意见，拒付为乔西解除痛苦的治疗费用，这种做法是不道德的。作为纳税人，她完全无法理解政府宁肯花11万加元打官司也不愿意花6千加元帮助一个孩子的做法。“他们本来可以拿这笔钱付十八个孩子的矫牙费用。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© CP/Adrian Wyld

新民主党领袖候选人之一查理.安格斯（Charlie Angus）去年10月提出一项个人动议，建议政府加大对原住民儿童健康的拨款，并停止关于原住民医保的诉讼。自由党政府对这项动议表示支持，但是仅仅两天以后，政府的律师就又为乔西案上了法庭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他尤其对原住民事务部长、前卫生部长菲尔波特（Jane Philpott）感到不满。认为医生出身的菲尔波特竟然宁肯打官司也不肯提供医疗服务，实在是令人不解。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC，John Paul Tasker）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 健康加拿大原住民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
健康、加拿大原住民为什么？加拿大政府花11万加元打官司只为拒付6千矫牙费人物、社会纽芬兰省女囚犯在监狱中创建花园人物、政治、社会加拿大总督戴维·约翰斯顿任职到期，隆重卸任，感言睿智经济加拿大经济 7 月零增长环境地球最早：加拿大拉布拉多岩石中发现了39.5亿年前生命痕迹社会加拿大边境服务署：移民拘留中心的“长期住户”减少将近三分之一联邦预算官：实行全国性统一药品计划每年可为政府节省42亿加元经济加拿大股市监管机构宣布禁止短期二元期权交易社会不仅是讨债的：法庭执达员这一行经济特朗普不惜代价实施贸易保护，北美自贸协定重新谈判前景未卜

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志