为什么？加拿大政府花11万加元打官司只为拒付6千矫牙费

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

阿尔伯塔省的原住民女孩乔西.威利尔（Josey Willier）因长期牙痛和咬合不正等问题做了牙套正畸治疗，费用6000加元。负责原住民牙医保险的联邦政府卫生部拒绝报销这笔费用，因此被乔西的母亲告上法庭。她在败诉后层层上诉，官司一直打到联邦法院，政府四次胜诉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是CBC记者John Paul Tasker通过信息公开法查到的文件显示，从2016年1月到今年4月，政府为这场官司付出了略超过11万加元的诉讼费用。为拒付6千加元不惜花11万律师费，这两个数字的差距使反对党、原住民团体和威利尔家的律师大摇其头。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

实际上，由于联邦法院的裁决是5月份下达的，11万加元的费用计算只截止到4月份，因此这个数字还会再添一笔。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保留地原住民的医疗保险包括牙医

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

生活在保留地的原住民的医疗保险主要不是由各省，而是由联邦政府负责的。和各省的医疗保险不同的是，联邦原住民医疗保险包括定期洗牙、X光检查以及根管治疗等一般牙病治疗的费用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是矫牙费用只有在咬合不正非常严重、导致牙齿无法正常使用的情况下才可报销。2015-16财政年度，卫生部的原住民医保官员几乎拒绝了所有的矫牙费用报销申请。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CP/John Woods

卫生部星期四（9月28日）为乔西案诉讼费辩解说，这不是钱的问题，医保不能报销乔西的矫牙费用，是因为没有医学诊断证明她接受矫牙治疗的必要性。卫生部的声明还说，2014-15财政年度，医保给原住民报销的矫牙费用为大约5万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

免费为乔西母女提供服务的律师萨拉.克拉克（Sarah Clarke）分析说，政府不惜支付巨额律师费把官司打到底，不是为了在乔西身上省6000块钱，而是为了今后不要在原住民儿童矫牙治疗上花更多的钱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦法院判决

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦法院今年5月对此案下达判决.这已是此案的第四次判决。法官肖恩.哈林顿（Sean Harrington）在判决书中列举了卫生部制定的矫牙费用报销标准，分析了有关官员做决定的程序和依据。他的结论是，拒付乔西矫牙费用的决定是合理的。如果原告和代表原告介入此案的原住民团体认为联邦医疗保险对原住民孩子的权益保护不足，修改有关条款的要求应该向卫生部和议会提出，而不是向法院。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此案的“诉讼介入人”、原住民儿童权益活动人士辛迪.布莱克斯托克（Cindy Blackstock）说，从人道层面讲，加拿大卫生部罔顾两个专科医生的意见，拒付为乔西解除痛苦的治疗费用，这种做法是不道德的。作为纳税人，她完全无法理解政府宁肯花11万加元打官司也不愿意花6千加元帮助一个孩子的做法。“他们本来可以拿这笔钱付十八个孩子的矫牙费用。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CP/Adrian Wyld

新民主党领袖候选人之一查理.安格斯（Charlie Angus）去年10月提出一项个人动议，建议政府加大对原住民儿童健康的拨款，并停止关于原住民医保的诉讼。自由党政府对这项动议表示支持，但是仅仅两天以后，政府的律师就又为乔西案上了法庭。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他尤其对原住民事务部长、前卫生部长菲尔波特（Jane Philpott）感到不满。认为医生出身的菲尔波特竟然宁肯打官司也不肯提供医疗服务，实在是令人不解。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC，John Paul Tasker）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada