伊莎贝尔.于东：新任加拿大驻法国大使来自魁北克商界

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加拿大总理特鲁多任命魁北克省著名商界领袖伊莎贝尔.于东（Isabelle Hudon）为下一任加拿大驻法国大使。加拿大外交部星期五（9月29日）宣布了这一消息。

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50岁的于东曾担任蒙特利尔商会会长等商界要职，目前是加拿大永明金融集团的魁北克省分部的负责人。她多年来致力于提升女性的商界地位，为此数次受到嘉奖。她是女王钻禧勋章获得者，并在2014年被评为加拿大最有影响力的百名女性之一。

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加拿大外交部长弗里兰德（Chrystia Freeland）在宣布这一任命时表示，加拿大和法国是真正的盟友，拥有共同的语言、文化和价值观，都在为世界更安全、更公正和更包容而努力。

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于东将接替的劳伦斯.坎农（Lawrence Cannon）已经在任五年。坎农曾经担任加拿大外交部长，2012年由时任总理哈珀任命为加拿大驻法大使。

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（RCI with CBC ）

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