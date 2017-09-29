一魁北克男子因企图加入ISIS被判9年有期徒刑

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魁北克省高等法院星期五（9月29日）判处29岁的伊斯迈尔.哈比伯9年有期徒刑。其中8年刑期是因为他企图出国加入“伊斯兰国”武装，1年是因为提供虚假信息以获取护照。

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除去他被捕后在押的时间，他还将服刑6年半。自2013年哈珀政府在加拿大反恐法中加入离开加拿大参加恐怖活动的罪名后，他是据此被判刑的第一个加拿大成年人。

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哈比伯曾告诉一个假扮成卖假护照的黑社会成员的警察说，去叙利亚参加圣战是他的“职责”。他的话被暗中录下，作为检控方证据呈交法庭。哈比伯在法庭上为自己辩解说，他出国是为了和妻儿会合。但是主审法官指出，他过去多次说谎，多次在网上找女伴，并曾和一个女子同居。

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本周二在另一次庭审中，哈比伯因威胁和骚扰前女友被判9个月有期徒刑。

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（RCI with CBC）

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