Photo Credit: Canadian Press

加拿大进一步严格限制使用通过酷刑获得的口供及信息

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期六 30 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

这个星期，加拿大联邦政府公共安全部发布了进一步收紧使用酷刑获取之口供或情报的指引文件。公共安全部长拉尔夫·古德尔（Ralph Goodale）说，发布新指令的目的是在保护加拿大人安全的同时，确保政府部门不会成为外国使用酷刑的合作者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

古德尔说：“我们是遵循加拿大政府所做出的承诺，保护加拿大人安全，维护加拿大人权和法治， 这个部长级指引恰恰反映了政府在这两方面的坚定立场”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

按照这一新的指引规则，加拿大的政府和执法部门，包括情报局，公共安全部，以及海关等，都禁止使用那些可能是通过酷刑或虐待获得的口供及情报， 也禁止使用可能导致进一步虐待或酷刑折磨的口供等信息。通过酷刑获得的信息不能用作刑事诉讼中的证据，也不能用于防止财产损失风险。但在为防止生命损失或重大人身伤害时，可以不受这一禁令的限制。这意味着加拿大政府仍没有全面禁止接受滥用私刑所获得的口供和情报。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

公共安全部长古德尔对此解释说：“我们保留这一条的目的很清楚，就是要保护生命，防止有人受到严重伤害。我们有非常明确的规定，这个指引该如何执行，我们为了准备这个文件广泛征求了意见”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Canadian Press/Sean Kilpatrick

加拿大公共安全部出台这一修订的文件是基于两个大的背景： 一是联邦议会的“国家安全与情报委员会”不久前发布了年度独立审查报告；二是今年加拿大政府被卡德尔控告，在美国关塔纳摩监狱中受到酷刑虐待，没有得到加拿大政府的帮助，最后导致加拿大政府赔偿1050万加元和解。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡德尔出生在多伦多，10岁时被父亲带回中东。2002年15岁时，在阿富汗与美军的战斗中受伤被俘，被关进美国在关塔纳摩的军事监狱，在那里受到虐待。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大最高法院就他的诉讼裁决说，他在关塔那摩美国军事监狱被关押时，加拿大官员没有采取措施保护他免受虐待。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在此之前，加拿大联邦政府还向三名曾在叙利亚和埃及受到关押和虐待的加拿大人作出道歉和赔偿。他们在九·一一恐怖袭击事件之后在叙利亚和埃及被关押，出狱后在10几年前开始控告加拿大官员在他们受到酷刑折磨中起到了推波助澜的作用，要求赔偿一亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府为此曾召开了两轮听证会。2008年一份报告得出的结论认为，加拿大政府官员对他们受到酷刑虐待负有间接责任。直到今年3月，加拿大政府作出道歉和赔偿，才结束了这场长达10年的司法诉讼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Canadian Press/Colin Perkel

这次的新指令是在2011年的信息共享文件基础上修改的。公布之后引起了人权团体的关切。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大赦国际加拿大秘书长亚历克斯·内维（Adam Neve）称这次的修订与以前的规则相比是有了一些“进展”，他对此表示欢迎。但同时也说仍然存在很大差距。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他认为，让外国一些政府作出“不会使用酷刑”的承诺没多大用，不足以保障加拿大人的安全。因为那些已经违法的国家的承诺没有任何价值。他还说：“虽然公共安全部的新文件在三种情况下禁止使用逼供信得到的口供或情报，但并没有清楚解释禁止使用这些信息的必要性：就是如果使用和认可这些信息，那就等于鼓励更多的酷刑和虐待”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大赦国际的另一个担忧是，这些从酷刑得来的口供及情报虽然不能被立即使用，但会不会作为档案被保留起来。收听

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 国际政治社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
国际、政治、社会加拿大进一步严格限制使用通过酷刑获得的口供及信息国际美朝会开战吗？CBC记者前往韩国亲身体验战争气氛因特网、科技人工智能翻译哪家强？CBC新闻标题英文-中文互译的比较政治一魁北克男子因企图加入ISIS被判9年有期徒刑政治伊莎贝尔.于东：新任加拿大驻法国大使来自魁北克商界健康纹身者须知国际、社会加拿大边境局开始统计搜查旅客电子装置的数据健康、加拿大原住民为什么？加拿大政府花11万加元打官司只为拒付6千矫牙费人物、社会纽芬兰省女囚犯在监狱中创建花园人物、政治、社会加拿大总督戴维·约翰斯顿任职到期，隆重卸任，感言睿智

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志