美朝会开战吗？CBC记者前往韩国亲身体验战争气氛

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常驻北京的CBC记者派特里希克（Saša Petricic）最近去了一次韩国。自从美朝两国领导人特朗普和金正恩亲自上阵互相破口大骂以来，朝鲜半岛的局势紧张得似乎战争随时可能爆发。处于冲突最前线的韩国人和驻韩美军的反应如何呢？

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群山美国空军基地：我们准备好了

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派特里希克首先去了位于首尔南部两百多公里处的群山美国空军基地。在这里，两架F-16战斗机随时做好起飞准备，炸弹和导弹就堆放在地板上，随时可以装载。远处跑道上，正在进行训练的战机一架接一架地升空。新的飞机库正在修建中。

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正在检查战机的飞行员克里斯.布朗（Chris Brown）告诉记者说，他们已经准备好执行进攻朝鲜的命令。

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与此同时，美军和韩军也在举行抵抗朝鲜入侵的演习，加紧测试萨德反导弹系统。关岛基地的美军轰炸机不断奉命飞往北方，意在威慑。上周六（9月23日）夜里，包括B-1枪骑兵战略轰炸机在内的八架美国战机沿朝鲜东海岸飞行，尽管没有进入朝鲜领空，但却是过去二十年来最靠近的一次。

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朝鲜的反应是立刻重新部署战机，加强东岸防卫力量。朝鲜外长李勇浩次日宣布，特朗普关于金正恩“时日无多”的推文等于宣战，朝鲜因此有权采取任何反击措施，包括击落没有进入朝鲜领空的美军轰炸机。

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韩国朝野：真的要被特朗普拖进战争吗？

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韩国国会议员和国防委员会成员金钟代对特朗普最近的推文感到担忧，认为这位冲动而多变的美国总统让局势变得非常不稳定。他对记者说，特朗普这样鲁莽，韩国人自己再小心也没用。韩国人不想打仗，但弄不好真的会被他拖进战争。

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韩国首都首尔距离朝鲜边境不过四、五十公里，一旦开战，肯定是朝鲜的第一打击目标。但是首尔人似乎并没有做好应对朝鲜炮弹的准备。在最近的一次年度民防演习中，许多市民抱怨找不到安全地点。还有批评人士指出，即使进入防空洞，他们也没有足够的粮食、水和药品来熬过空袭。

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韩国军事专家杨旭说，首尔根本没有做好应对核打击或炮击的准备，如果开战，每天都会有成千上万的人丧生。

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安德鲁.科恩：现在是1962年古巴导弹危机以来核战争可能性最大的时候

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加拿大资深专栏作者和分析人士安德鲁.科恩（Andrew Cohen）说，自1945年起，世界上拥有核武器的国家的领导人，不论有多粗鲁或愚蠢，或者以救世主自居，都可以说是理智的。但是现在，你能说金正恩和特朗普是理智的吗？

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这两个人当中，最令他担忧的是特朗普。如果单有一个疯狂的朝鲜领导人，面对一个理智的美国总统，日子还可以照常过下去。但是白宫过去从未出过一个手握核武器同时威胁用“火与怒”彻底摧毁朝鲜、把朝鲜领导人称作“小火箭人”并声称对方“时日无多”的总统。

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科恩说，战争往往开始于一连串不可挽回的事件，开始于虚荣心、荣誉感、焦虑、愤怒和报复心等情绪的碰撞。事情像脱轨列车一样失去控制，我们很快就进退不得，没有多少选择了。

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（RCI with CBC and Ottawa Citizen）

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