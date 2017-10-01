周日网络广播 2017-10-01

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各位网友，现在是我们的周日网络广播时间，我是赵黎，和我一起在播音室里的有吴薇、亚明和沈二。

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下面是这个星期的几篇报道：

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乌克兰总统：黄鼠狼怎么能给鸡维和呢？我们要的是加拿大

© CP/Christopher Katsarov

上周来访的乌克兰总统波罗申科（Petro Poroshenko）对加拿大的请求很明确：提供卫星图像以监视俄国军队和反叛武装的活动，并且向乌克兰东部派驻维和军人 — 如果联合国为当地组建国际维和部队的话。波罗申科在和加拿大总理特鲁多举行会晤后，又接受了CBC专访。他说，在乌克兰东部的联合国维和行动有加拿大参加是极其重要的，因为加拿大这方面的经验是“独一无二的”。请听吴薇的报道。

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“白求恩行动”足迹至青海，加拿大医生万里送光明

本台曾几次报道加拿大“当代白求恩行动”医生志愿者团体到中国为病患义诊，开展培训和学术交流。今年他们深入到更边远的地区，青藏高原上的青海省。那里由于高寒缺氧、 紫外线光照强烈，造成眼科疾病发病率高，再加上边远地区人口少，流动差，近亲结婚现象多，又带来一些先天性眼科疾病。 因此这次行动的重点就定为以眼科为主。而来自麦吉尔大学医学院的眼科专家陈展强教授责无旁贷地担当起主角的重任。请听亚明的报道。

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人工智能翻译哪家强？CBC新闻标题英文–中文自动翻译的有趣比较

在人工智能的大潮中，机器自动翻译是公认的有希望获得突破的领域，这种利用神经网络的深度学习功能不断提高的智能翻译系统在不断逼近人类翻译者的水平。在2016年的谷歌开发者大会上，谷歌的现任CEO桑达尔·皮查伊还专门展示了谷歌翻译中文-英文人工智能互译的成果。目前，中文到英文的翻译水平已经基本达到人类普通翻译者的能力。请听沈二的报道。

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有时无法保持距离：一个记者和她的采访对象的故事

© Lana Šlezic/CBC

在正常情况下，一个记者和他的采访对象的关系在采访做完后也随之结束。但是CBC记者卡萝尔.奥夫（Carol Off）十几年前采访了阿富汗退役军官阿尤布沃尔（Asad Aryubwal）以后，和他的关系一直延续到今天。奥夫说，如果当时就能知道后来要发生的事，她不会做那个采访。但同时她又说，自己何其幸运，因为阿尤布沃尔一家走进了她的生活。请听吴薇的报道。

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中加国际电影节第二届开幕，更多好电影，更多交流合作

第二届中加国际电影节在金秋到来之时如约而至，星期一晚上在蒙特利尔举行了隆重的开幕典礼。参加开幕式的有主办方所在的康科迪亚大学院校负责人，有中国驻蒙特利尔领馆官员，也有多位远道从中国而来的中国知名导演等嘉宾。请听亚明的报道。

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今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您周日愉快！

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