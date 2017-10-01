周日网络广播 2017-10-01

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期日 1 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

直播视频

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

各位网友，现在是我们的周日网络广播时间，我是赵黎，和我一起在播音室里的有吴薇、亚明和沈二。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是：China@rcinet.ca，我们的新浪微博是：“加拿大国际广播-中文”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

也 欢迎您关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的 Facebook： 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在每星期五北美东部时间上午10点半，我们都会有脸书直播 Facebook Live。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

下面是这个星期的几篇报道：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 乌克兰总统：黄鼠狼怎么能给鸡维和呢？我们要的是加拿大
© CP/Christopher Katsarov

上周来访的乌克兰总统波罗申科（Petro Poroshenko）对加拿大的请求很明确：提供卫星图像以监视俄国军队和反叛武装的活动，并且向乌克兰东部派驻维和军人 — 如果联合国为当地组建国际维和部队的话。波罗申科在和加拿大总理特鲁多举行会晤后，又接受了CBC专访。他说，在乌克兰东部的联合国维和行动有加拿大参加是极其重要的，因为加拿大这方面的经验是“独一无二的”。请听吴薇的报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 白求恩行动足迹至青海，加拿大医生万里送光明

本台曾几次报道加拿大“当代白求恩行动”医生志愿者团体到中国为病患义诊，开展培训和学术交流。今年他们深入到更边远的地区，青藏高原上的青海省。那里由于高寒缺氧、 紫外线光照强烈，造成眼科疾病发病率高，再加上边远地区人口少，流动差，近亲结婚现象多，又带来一些先天性眼科疾病。 因此这次行动的重点就定为以眼科为主。而来自麦吉尔大学医学院的眼科专家陈展强教授责无旁贷地担当起主角的重任。请听亚明的报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 人工智能翻译哪家强？CBC新闻标题英文中文自动翻译的有趣比

在人工智能的大潮中，机器自动翻译是公认的有希望获得突破的领域，这种利用神经网络的深度学习功能不断提高的智能翻译系统在不断逼近人类翻译者的水平。在2016年的谷歌开发者大会上，谷歌的现任CEO桑达尔·皮查伊还专门展示了谷歌翻译中文-英文人工智能互译的成果。目前，中文到英文的翻译水平已经基本达到人类普通翻译者的能力。请听沈二的报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 有时无法保持距离：一个记者和她的采访对象的故事
© Lana Šlezic/CBC

在正常情况下，一个记者和他的采访对象的关系在采访做完后也随之结束。但是CBC记者卡萝尔.奥夫（Carol Off）十几年前采访了阿富汗退役军官阿尤布沃尔（Asad Aryubwal）以后，和他的关系一直延续到今天。奥夫说，如果当时就能知道后来要发生的事，她不会做那个采访。但同时她又说，自己何其幸运，因为阿尤布沃尔一家走进了她的生活。请听吴薇的报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 中加国际电影节第二届开幕，更多好电影，更多交流合作

第二届中加国际电影节在金秋到来之时如约而至，星期一晚上在蒙特利尔举行了隆重的开幕典礼。参加开幕式的有主办方所在的康科迪亚大学院校负责人，有中国驻蒙特利尔领馆官员，也有多位远道从中国而来的中国知名导演等嘉宾。请听亚明的报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您周日愉快！

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一周图片报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
文章分类:

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
周日网络广播 2017-10-01国际、政治、社会加拿大进一步严格限制使用通过酷刑获得的口供及信息国际美朝会开战吗？CBC记者前往韩国亲身体验战争气氛因特网、科技人工智能翻译哪家强？CBC新闻标题英文-中文互译的比较政治一魁北克男子因企图加入ISIS被判9年有期徒刑政治伊莎贝尔.于东：新任加拿大驻法国大使来自魁北克商界健康纹身者须知国际、社会加拿大边境局开始统计搜查旅客电子装置的数据健康、加拿大原住民为什么？加拿大政府花11万加元打官司只为拒付6千矫牙费人物、社会纽芬兰省女囚犯在监狱中创建花园

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志