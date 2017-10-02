加拿大新民主党选出辛格为新党魁

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加拿大联邦新民主党终于有了新党魁，贾格米特.辛格Jagmeet Singh；特鲁多两年来享受的两大反对党没有正式党魁的好日子结束了。

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加拿大广播公司资深政治分析人Éric Grenier报道说，辛格获得了第一轮投票6万5千7百82张选票中的3万5千2百66张选票，以过半数的选票轻易获胜成为联邦新民主党的新领袖。

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Jagmeet Singh 第一轮投票就轻易击败其他候选人 © PC / DARRYL DYCK

政治观察家们指出，辛格竞争新民主党党魁获胜除了有他个人魅力的因素之外，其竞选团队成功的签下大量新党员是辛格获胜的主要原因。

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到今年8月中为止，辛格的竞选团队签下了4万7千新党员，占了新民主党新党员数量的57%、也占新民主党有投票权的12万4千名党员的38%。

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分析家门认为，对于辛格来说2019年的加拿大全国大选会是困难得多的挑战。首先是加拿大选民是否会选择一位头戴缠头巾的锡克族政客成为加拿大联邦政府总理仍然是个问号；第二是辛格主要的票仓在移民聚集的大多伦多地区，他能否在加拿大主流民众占多数的其他地区也有感召力是个问号。

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不过加拿大政坛观察家们的共识是，辛格出任左翼新民主党领袖对自由党带来的挑战要远大于对保守党的挑战，因为2015年特鲁多自由党在联邦大选中获胜主要是靠从新民主党手中夺走了部分左翼选民的选票。

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