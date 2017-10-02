埃德蒙顿发生开车撞人恐袭事件

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加拿大广播公司记者Alexandra Zabjek报道说，在星期六夜里开车撞人的三十岁男子夏里夫Abdulahi Hasan Sharif被埃德蒙顿警方逮捕后，政界人士和穆斯林社团领袖担心可能会发生的针对加拿大穆斯林社团的负面反应。

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警方证实，星期六夜里夏里夫先是驾车冲撞一位维持秩序的警察、然后下车用刀袭击被撞伤的警察、随后逃走，一个多小时之后、夏里夫又驾驶租来的U-Haul 卡车冲向市中心街上行走的酒吧客人和看完橄榄球比赛的球迷，有4位行人被撞伤。

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在警方的追逐下夏里夫驾驶的卡车侧翻后停下，警方将夏里夫制服逮捕；在夏里夫驾驶的第一辆汽车里发现一面ISIS黑色旗。

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警方仍在调查星期六埃德蒙顿恐袭事件 © CBC

警方虽然认为埃德蒙顿发生的驾车撞人恐怖袭击事件是夏里夫一个人的“独狼”恐袭行为，但仍然在进行调查以确认没有其他人涉案。

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夏里夫是来自索马里的难民。

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这一周末发生在埃德蒙顿的恐怖袭击事件导致社交媒体上抨击穆斯林移民和伊斯兰教徒的帖子暴增。

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阿尔伯塔省长诺特利发表声明说，发生在埃德蒙顿针对平民百姓的仇恨性质暴力袭击事件让人震惊和气愤；但仇恨在阿尔伯塔没有市场，团结在一起的阿尔伯塔民众比任何形式的仇恨都更强大。

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埃德蒙顿市长呼吁民众冷静，说恐怖袭击者就是为了制造混乱、让民众互相对立；埃德蒙顿市民众不能让恐怖分子的目的得逞。

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加拿大总理特鲁多表示不能让极端暴力势力在加拿大扎根，多元化让加拿大强大，不能让那些挑动仇恨和分裂的人得逞。

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埃德蒙顿穆斯林社团强烈谴责周末发生的这一恐袭事件。

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联邦政府没有上调加拿大的恐怖威胁等级，仍然维持在中等恐袭威胁的程度。

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RCI with CBC

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