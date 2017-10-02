右翼呛声：加拿大多地示威反非法移民

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在西方许多国家右翼势力抬头、反移民情绪蔓延的情况下，加拿大也出现了同样的情况。

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加拿大广播公司记者塔斯克John Paul Tasker报道说，周末加拿大全国一些地区发生右翼示威，魁北克省更是出现3百名反对非法移民的示威者短时间封锁非法越境者集中越境的地点Saint-Bernard-de-la-Colle的情况。

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而左翼势力也没有闲着，上百名反种族主义示威者乘大巴车从蒙特利尔来到魁北克Saint-Bernard-de-la-Colle加美边境地点举行针对右翼势力的反示威。

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魁北克派出防暴警察防止左翼和右翼示威者冲突 © Simon Nakonechny/CBC News

魁北克当局不得不派出防爆警察将左翼和右翼示威者隔开、防止双方发生暴力冲突，并禁止右翼示威者接近联邦政府在边界地区搭建的临时难民收容中心。

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在左翼和右翼示威者尖锐对立的情况下，加拿大边境检查局CBSA把让非法越境者通过的边境点暂时关闭了4个小时，在示威者散去后又重新对非法越境者开放。

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周末这次魁北克加美边界反非法移民示威是由名为风暴联盟Storm Alliance 的右翼民族主义组织发起的。魁北克另一个右翼组织La Meute也参加了这次示威。

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仅8月份就有超过5千5百名非法越境者从美国越过魁北克边境进入加拿大申请难民，他们中的绝大多数是已经在美国居住多年的海地人。

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今年已经有至少1万3千非法越境者进入加拿大申请难民。

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首都渥太华周末也发生右翼示威和左翼反示威 © Ashley Burke/CBC News

星期六在加拿大首都渥太华议会大厦前也出现反对非法移民的示威，有关方面出动了防爆警察以防止左翼和右翼示威者之间的暴力冲突。

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左翼示威者人数远远超过在渥太华右翼示威者的数量，他们打着反法西斯、反仇恨和支持移民的标语牌，一些左翼示威者戴着面罩。

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组织渥太华右翼示威的组织名叫加拿大公民关切联盟Canadian Coalition of Concerned Citizens (CCCC)， 该组织指责特鲁多的自由党政府放任非法移民大量越过边界涌入加拿大。

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加拿大公民关切联盟的创立者哈拉克Georges Hallak自己也是移民、信奉天主教、来自黎巴嫩。他在示威现场对加拿大广播公司记者说，他担心过多的穆斯林移民和难民会导致伊斯兰教规风行加拿大；认为自由党在联邦议会支持并通过的反对仇视伊斯兰言行的M-103法案会导致加拿大人失去批评伊斯兰教的言论自由权利；并批评特鲁多的自由党政府让非法越境者自由进入加拿大，并放任加拿大一些市政府宣布自己的城市为难民庇护所，干扰警方和移民部门的执法。

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哈拉克说他支持和尊重移民，但前提是来到加拿大的移民不能是犯罪分子、不能对加拿大的安全构成威胁、不能要求加拿大人改变现有的法规和生活方式以适应伊斯兰教规。哈拉克说伊斯兰教规的许多条款与加拿大宪法和人权宪章相冲突。

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一些参加反对非法移民示威的人士表示，他们支持加拿大接收移民和难民，但反对接收那些用非法越境的手段进入加拿大的难民申请者，因为接收这些人除了等于是鼓励非法越境者之外，对那些遵循正常途径排队等待难民申请的人也不公平。

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渥太华反法西斯主义示威的一位组织者自称Robin ，但不愿透露自己的全名，怕公开姓名会遭到网民谩骂。他指责右翼示威者表面上是反对非法移民，但实际上是反移民、支持种族清洗的种族主义者。

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