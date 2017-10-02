加拿大前宇航员 Julie Payette 出任第29任总督

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加拿大有了一位新总督，新总督是加拿大的前宇航员朱莉·帕耶特（Julie Payette）。

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星期一，10月2日，在加拿大参议院大厅举行的一个隆重仪式上，朱莉·帕耶特正式成为加拿大的第29任总督。

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© La Presse canadienne/Adrian Wyld

帕耶特在讲话时没有准备任何讲稿，她说，“我非常信任团队精神，相信梦想的力量，相信结构性的支持”。

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她接着说，“任何人都能完成任何事情，只要他/她愿意和其他人合作，摒弃个人的小算盘，追求更高的目标，为共同利益做正确的事情，这正是我希望在自己总督任期中能反映出来的价值”。

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她还呼吁加拿大人和全球的公民实现自己的梦想，共同应对气候变化，解决移民、贫困等紧迫问题，她说我们大家都在同一艘 “太空船”上。

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教育的力量

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在回顾父母和其他家人是如何坚定不移地支持自己实现童年的梦想，成为太空探险家时，帕耶特强调了教育的重要性，以及促进孩子多方面发展和注重体育运动的重要性。

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她表示，一个人除了努力勤奋和不断往前走之外，没有什么神奇的途径可循。

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© GI / STAN HONDA

“卓越的加拿大人”

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在讲话中，称新总督是一名团队合作者、开拓者和先驱者，激发了少年儿童和成年人，激发了人们的梦想和想象力。

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他说帕耶特是一位“特殊的加拿大人”，既是一位成功的科学家，也是一个富有同情心的公民。

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他说：“你的空间和生活之旅可能是独一无二的，但是你所取得的成，证明了你的辛勤工作，严守纪律，最重要的是证明了你的激情”。

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特鲁多接着说，“无论是作为加拿大的宇航员还是作为奥运旗手，你都代表了加拿大人。”

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© La Presse canadienne/Adrian Wyld

贾斯汀·特鲁多还向卸任总督戴维·约翰斯顿（David Johnston）表示敬意，称赞他在任职7年中，使加拿大更加 “强大和美好”。

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帕耶特邀请了400名客人

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加拿大广播公司直播了仪式全程，帕耶特的父母、兄弟姐妹、她14岁的儿子Laurier参加了仪式。帕耶特说儿子是自己的首席顾问，是儿子同意她接受了总督的职位。

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加拿大广播公司报道说，根据联邦政府简报，帕耶特亲自邀请了约400位客人参加仪式。

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除了这位前宇航员的家人、好友外，加拿大的一些宇航员、现任和卸任的政治人物，以及其他一些贵宾也参加了仪式。

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© Fred Chartrand/Canadian Press

(RCI with CBC)

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