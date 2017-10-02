诺贝尔医学奖今日公布：三位美国科学家因研究人体生物钟的运作获奖

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又到了一年一度的诺贝尔奖颁奖季节。

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今天，瑞典卡罗林斯卡学院诺贝尔委员会（the Karolinska Institute Nobel Committee）首先颁出了今年的生理学以及医学奖。

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三位美国遗传学家杰弗里·霍尔（Jeffrey Hall）、迈克尔·拉斯巴什（Michael Rosbash）和麦克·杨（Michael Young）分享这个奖项，也分享总值约110万美金的奖金。

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诺贝尔奖委员会称，他们的研究令人们更加了解了人体生物钟，并成功阐述其内在运作机制。

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他们的研究证明生物钟帮助我们制定身体睡眠、饮食、荷尔蒙释放、血压、体温等的规律。

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也解释了为什么经过长途飞行，人会有时差。

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或者人体在极度黑暗和明亮变化时，身体会有怎样的变化。

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如果人体生物钟长期不协调，会产生疾病。

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Our biological clock helps to regulate sleep patterns, feeding behavior, hormone release and blood pressure #NobelPrize pic.twitter.com/NgL7761AFE 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2017 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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