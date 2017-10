诺贝尔医学奖今日公布：三位美国科学家因研究人体生物钟的运作获奖

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

又到了一年一度的诺贝尔奖颁奖季节。

今天,瑞典卡罗林斯卡学院诺贝尔委员会(the Karolinska Institute Nobel Committee)首先颁出了今年的生理学以及医学奖。

三位美国遗传学家杰弗里·霍尔(Jeffrey Hall)、迈克尔·拉斯巴什(Michael Rosbash)和麦克·杨(Michael Young)分享这个奖项,也分享总值约110万美金的奖金。

诺贝尔奖委员会称,他们的研究令人们更加了解了人体生物钟,并成功阐述其内在运作机制。

他们的研究证明生物钟帮助我们制定身体睡眠、饮食、荷尔蒙释放、血压、体温等的规律。

也解释了为什么经过长途飞行,人会有时差。

或者人体在极度黑暗和明亮变化时,身体会有怎样的变化。

如果人体生物钟长期不协调,会产生疾病。

Our biological clock helps to regulate sleep patterns, feeding behavior, hormone release and blood pressure #NobelPrize pic.twitter.com/NgL7761AFE

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2017