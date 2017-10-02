专访舞蹈编导西尔万.埃马尔：带领魁北克“广场舞”闪耀世界

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西尔万.埃马尔（Sylvain Émard）是蒙特利尔的舞蹈编导，从2009年开始，他把在魁北克流行的集体舞（Line Dance），和现代舞蹈动作结合起来，让业余舞者也能在专业的音乐伴奏下，在城市的标志性广场上舞蹈。

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他把它称为“大陆集体舞，Le Grand Continental”。

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到现在，他已经带着这个计划，在全球十几个城市表演，包括了加拿大、美国、墨西哥、西班牙、韩国、以及新西兰等，而且这个名单还在进一步扩展。

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九月中，他刚刚在蒙特利尔的艺术广场为庆祝蒙特利尔建市375周年表演，称为“超级集体舞，Super Maga Continental”，有超过375名来自不同社区的舞者，是“大陆集体舞”规模最大的一次。

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西尔万下个星期要启程去智利首都圣地亚哥，指导下一个“大陆集体舞”表演，在这个间歇，他接受了我的访问。

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（埃马尔在指导大家排练。）

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“超级集体舞”体现蒙特利尔的多元

西尔万：” 在之前的“大陆集体舞”表演基本上是集中在蒙特利尔市中心，来报名参与的演员都差不多。

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这一次是为了蒙特利尔建市375周年，我们派人到不同的社区，发动社区的舞者。

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这次是一次超级集体舞，总共有375名舞者，是这个项目表演中人数最多的一次。

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我没有特别统计，但总有十几个不同的社区参与了这次表演。”

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(超級集体舞表演现场。摄影：Jean-Paul Acco)

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华裔舞者令我惊讶

在这次的表演中，首次出现了一个有十几个人的华裔舞者团体。

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西尔万表示，华裔社区在蒙特利尔历史很长了，但是，我们很少一起做些什么。

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他说：“最初我不知道，他们对这个项目有多大的项目。他们不断告诉我，我们喜欢跳舞，我们很享受这个过程。

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当然，我们的动作和通常他们平常舞蹈的动作很不一样。

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而且中间还有语言障碍，他们的法语并不算好，但是非常认真在跟着大家，平时排练，等等。”

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（这次的蒙特利尔”超级集体舞“中的华裔团队。@Anna Asimakopulos）

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西尔万：舞蹈是我的家

西尔万：“我小时候，喜欢跳舞。这种集体舞（Line dancing）是我最早的舞蹈启蒙。我和父母去附近社区的教堂地下室跳舞。

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我自己也经常问自己这个问题。而且，到我长大之后，我尝试过不同的东西，戏剧、杂技、体操。最终还是回到舞蹈。

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集体舞总是令我很着迷，我可以花几个小时观看他们。

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等我成了舞蹈编导，我的编舞中，总有这种魁北克很流行的集体舞的元素——以至于我的舞蹈演员都在笑我，看看，又来了，集体舞。

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这令我觉得，或许这种舞蹈的确有可以挖掘的地方。于是，在2009年，在蒙特利尔，我第一次尝试了在广场表演魁北克集体舞。”

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最后，他表示，我用舞蹈来表达我自己。舞蹈是我的家。

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相关链接：

英文报道：蒙特利尔超级集体舞中的华裔舞者

英文报道：”超级集体舞“舞向艺术广场，庆祝蒙特利尔建市375周年

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