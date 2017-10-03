庞巴迪公司多伦多工厂职工担心前途不稳

庞巴迪公司多伦多工厂职工担心前途不稳
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政府补贴：别人可以为啥庞巴迪就不行

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 3 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大的交通行业的巨头公司庞巴迪目前正处在风口浪尖之上，因为美国特朗普政府指责庞巴迪公司一边接受加拿大联邦和魁北克省政府的巨额财政补贴、一边在美国低价倾销庞巴迪公司的C系列中型民航客机；美国商业部则宣布对庞巴迪公司在美国销售的C系列民航客机征收220%的惩罚性关税。

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但问题是世界主要的民航客机制造公司都在接受政府的巨额补贴，美国的波音公司、欧盟的空客公司和巴西的Embraer公司就都是如此，美国的波音公司更是稳坐得到政府补贴数额最大的飞机制造公司中的第一把交椅。

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众矢之的

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加拿大广播公司记者戴耶尔Evan Dyer报道说，美国的波音公司和加拿大的庞巴迪公司都得到了联邦政府、州政府或省政府、市政府的大笔资助，而且是多次得到这样的资助。

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加拿大卡尔顿大学商学院教授伊恩.李Ian Lee指出，西方国家的四个主要民航飞机制造公司，波音和空客公司瓜分大型民航客机的市场，而150 个座位以下的中小型民航客机主要是加拿大的庞巴迪公司和巴西的Embraer公司之间的竞争。这4个民航飞机制造公司没有一个不靠政府的大笔资助才能顺利经营。

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加拿大几位内阁部长联袂出席给庞巴迪注资仪式
加拿大几位内阁部长联袂出席给庞巴迪注资仪式 © Paul Chiasson/Canadian Press

但这里面有一个明显的区别，这就是别的国家政府在给自己的飞机制造公司提供大笔资助的时候是想方设法的掩盖、巧立名目的把政府补贴变成别的开支项目，而加拿大联邦政府和魁北克省政府却大张旗鼓的向庞巴迪公司公开提供财政补贴、引得国际媒体大量报道，这实在是不聪明的做法。

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波音是要钱高手

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反观美国波音公司从政府拿钱的手法就隐秘多了。比如，2003年波音公司开始对华盛顿州和西雅图市政府施加压力，说不给更多的好处就搬家走人、到其他州去落户，引来美国21个州纷纷提供诱人条件请波音公司前往落户。

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在华盛顿州最后同意在20年之内提供32亿美元的好处之后波音公司表示其主要的制造厂可以不搬家了，但仍然要在美国一些其他州投资开设新厂，比如南卡罗来纳州。

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波音公司得到的政府资助的名目繁多。主要有公司收入税减免，销售税减免，物产税减免，水电费减免，职工培训补助，公路、海港、机场基建的政府投资，无息贷款，政府担保贷款，科研拨款，无偿或超低价提供地皮，等等。

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仅2014年波音公司就得到政府180亿美元的采买合同，4.57亿美元的联邦拨款；自2000年以来波音公司得到640亿美元的联邦政府贷款和贷款担保。

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难怪庞巴迪公司和加拿大政府对美国政府以收授巨额政府补贴为理由对庞巴迪公司在美国销售C系列客机征收220%的惩罚性关税愤愤不平，认为这是只许州官放火、不许百姓点灯。

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美国底气足

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特朗普把保护美国工作岗位作为首要经济政策
特朗普把保护美国工作岗位作为首要经济政策 © Mic Smith/Associated Press

不过，人家美国政府和波音公司这样做是有底气的；因为美国是世界最大的民航市场之一，波音公司天生就有权利在美国市场销售飞机；而加拿大只有这么丁点大的本国市场，不靠美国市场就难以存活下去。

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加拿大国民邮报的政治事务专栏作者科恩Andrew Coyne指出，其他两个国家和欧盟对自己的飞机制造公司提供更多的财政补助，这个行业里没有谁是“干净”的；而美国特朗普政府要打击所谓的外国不公平商业竞争，所以不会放过加拿大庞巴迪公司，会抓住庞巴迪接受政府财政补贴的事情大做文章。

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三次豪赌

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科恩认为，作为当事者庞巴迪公司来说，其在C系列民航客机的问题上已经是几次豪赌。首先是不顾风险强行上马C系列飞机项目，导致其亏损严重；然后又赌联邦政府和魁北克省政府会大笔注资让其度过财务难关；第三是豪赌美国不会对其在美国市场低价销售C系列飞机进行制裁，至少是赌美国的制裁措施最终不会实施。但豪赌多了就难免会输。

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庞巴迪公司的麻烦还没有完。美国商业部会在10月5日就庞巴迪公司是否在美国以低于制造成本或低于正常市场价的售价倾销C系列飞机的问题作出裁决。如果美国商业部认定庞巴迪在美国市场倾销客机，则庞巴迪公司会受到美国政府的进一步制裁。

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庞巴迪向美国Delta公司销售C系列客机的价格虽然属于商业机密，但业内人士相信庞巴迪向Delta公司提供了深度打折的超优惠价格，以通过获得Delta公司这样的高质量客户来说服世界其他主要的民航公司购买庞巴迪公司的C系列客机。

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