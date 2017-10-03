医生组织：要保护中产就别拿医生开刀

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安大略省一些医生与农场主和小企业主一道在自由党政府财政部长莫尔诺的多伦多选区办公室外面举行了示威，反对自由党联邦政府的税收改革方案。

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安大略省反对税改医生协会的主席Kulvinder Gill © CBC News

加拿大广播公司报道说，安大略省反对税改医生协会的主席吉尔医生Kulvinder Gill告诉加拿大广播公司记者说，特鲁多政府上台前承诺要让有钱人多缴税，但上台后却把加税的矛头对准了中产阶层。

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一些加拿大医生表示，原来的税制给医生们以按公司税率交税的优惠是有道理的，因为医生属于自雇职业，要自己存钱以扩建诊所、购买医疗器械、雇佣秘书和助手、支付病假和产假时没有收入情况下的开支、存养老基金等等。

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吉尔医生抨击特鲁多政府在保护加拿大最富有阶层的利益，并说如果特鲁多政府真想保护中产阶层，就应该停止其现在的税改计划；先成立专门的委员会对税改问题进行仔细的研究，然后再进行税改。

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吉尔医生的言下之意是，医生也是中产阶层。

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小企业主 Alexander Kluev 说自己也是中产 © CBC News

说自己是中产阶层的还有小企业主克鲁耶夫Alexander Kluev。 克鲁耶夫说他年头好的时候一年能挣20万、但坏年头只能挣7万3千加元；而自由党政府的税改措施会让他一年落到自己口袋的钱减少2万到3万加元。

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自由党政府拟定的堵住税收漏洞的税改措施预计能增加几亿加元的税收，这意味着一些医生、农场主和小企业主要多交几亿加元的税款。

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