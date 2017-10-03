埃德蒙顿恐袭凶犯认为多神教徒该死

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加拿大广播公司报道说，周末在埃德蒙顿市制造袭警、开车撞人恐怖袭击事件的索马里难民夏里夫Abdulahi Hasan Sharif 不但是ISIS的追随者，而且认为应该对那些异教徒进行清洗和杀戮。

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夏里夫在星期六晚上8点15分在埃德蒙顿体育馆附近开车冲撞了一位维持橄榄球比赛秩序的警官；三个小时之后夏里夫又驾驶搬家用卡车在受到警方盘查时加速冲向市中心地区冲撞行人，导致4人受伤，其中两人伤势严重。

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夏里夫用搬家卡车作为行凶武器 © CBC

由于担心遭到报复而不愿意公开自己姓名的一位曾经与夏里夫一道在建筑工地打工的男子告诉加拿大广播公司记者说，30岁的夏里夫脑子里的想法很跳跃、缺乏逻辑性和连贯性，但他肯定具有对异教徒应该进行清洗和杀戮的想法，特别是认为那些多神教徒都该死。

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这位男子说他与夏里夫谈话的次数并不多，一般是在屋里只有他们两个人的时候夏里夫会跟他谈那些激进的想法。

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这位男子对夏里夫的ISIS极端思想很不安，向警方做了举报。警方在2015年对夏里夫进行了调查询问，但由于缺乏证据而没有对他采取拘留或者是监视措施。

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