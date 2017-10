诺贝尔物理学奖公布：三名美国科学家因引力波研究获奖

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期二(10月3日),瑞典诺贝尔奖委员会公布了今天的物理学奖获得者。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此前一直呼声很高的引力波(Gravitational wave)研究者们得到了这项殊荣。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国三名科学家雷纳·韦斯(Rainer Weiss),巴里·巴瑞斯(Barry C. Barish)和吉普·索恩(Kip S. Thorne)分享这一殊荣。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

其中韦斯从上世纪六零年代就开始研究引力波,也是美国两个激光干涉引力波天文台(LIGO) 的创建人之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

爱因斯坦在一个世纪前预言引力波的存在,而科学家们用了一个世纪的努力,终于在2015年9月,在两个巨大黑洞位于距地球10亿光年的地方相互围绕着旋转时,首次探测到其辐射出的脉冲波。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在广义相对论中,引力波是时空本身的涟漪,是由大质量物体的加速运动而产生的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(下面是诺贝尔奖在官方推特上发布的音频,可以听到宇宙中两个黑洞相撞所发出的声音)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Listen to the ’chirp’ sound of two black holes colliding @Caltech https://t.co/FiDociCF9a #NobelPrize

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 October 2017