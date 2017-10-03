诺贝尔物理学奖公布：三名美国科学家因引力波研究获奖

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星期二（10月3日），瑞典诺贝尔奖委员会公布了今天的物理学奖获得者。

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此前一直呼声很高的引力波（Gravitational wave）研究者们得到了这项殊荣。

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美国三名科学家雷纳·韦斯(Rainer Weiss)，巴里·巴瑞斯(Barry C. Barish)和吉普·索恩(Kip S. Thorne)分享这一殊荣。

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其中韦斯从上世纪六零年代就开始研究引力波，也是美国两个激光干涉引力波天文台（LIGO） 的创建人之一。

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爱因斯坦在一个世纪前预言引力波的存在，而科学家们用了一个世纪的努力，终于在2015年9月，在两个巨大黑洞位于距地球10亿光年的地方相互围绕着旋转时，首次探测到其辐射出的脉冲波。

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在广义相对论中，引力波是时空本身的涟漪，是由大质量物体的加速运动而产生的。

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(下面是诺贝尔奖在官方推特上发布的音频，可以听到宇宙中两个黑洞相撞所发出的声音）

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Listen to the ’chirp’ sound of two black holes colliding @Caltech https://t.co/FiDociCF9a #NobelPrize 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — The Nobel Prize (@NobelPrize) 3 October 2017 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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