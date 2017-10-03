Photo Credit: CP/JASON FRANSON

加拿大安全专家：埃德蒙顿已成恐怖主义沃土

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期二 3 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大中部省份阿尔伯塔的省会埃德蒙顿周六（9月30日）晚上发生恐袭事件。凶嫌开车撞人，导致5人受伤。埃德蒙顿市麦科文大学的国防与安全专家布谢（Jean-Christophe Boucher）指出，埃德蒙顿正在成为恐怖主义的沃土。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

周六晚上开车行凶并袭警的索马里难民夏里夫（Abdulahi Hasan Sharif）已被正式指控企图谋杀、危险驾驶导致人身伤害和拥有武器等十一项罪名。由于调查尚在初步阶段，因此目前还没有指控他从事恐怖活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

恐袭凶嫌夏里夫/Edmonton Police

被他撞伤的五人中目前仍有两人没有出院，其中一人伤势严重。伤员中包括事发时正在执勤的警官舍尼克（Mike Chernyk）。布谢说，恐怖分子总是挑大型活动下手，为的是造成尽可能多的伤亡。夏里夫也不例外，他的目的地是正在举行球赛的体育场。但是舍尼克警官拦住了他，因此成了他的第一个攻击目标。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为什么埃德蒙顿成了激进化温床？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布谢说，埃德蒙顿市过去已经加拿大反恐雷达上出现过几次，因为在一些国外组织和这个城市之间似乎存在着某种纽带，至少是信息流。另外，埃德蒙顿的一些少数族裔社区具有“更容易接受激进化的历史背景”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

恐袭后，埃德蒙顿市民举行反暴力集会。（CP/Jason Franson）

但是另一方面，布谢也指出，激进化之所以难以防范，就是因为它的媒介多种多样，并不总是族裔和宗教。一般说来，社会问题和经济困境是激进化的有效媒介。无法融入主流社会、被边缘化的青少年更容易被激进组织招募。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布谢说，埃德蒙顿确实有一些融入主流社会有困难的社区，而主流社会这方面也没有完全消除种族歧视。激进化因此在这里获得两方面的助力。根据加拿大安全情报局2016年的一份报告，埃德蒙顿是发生恐怖袭击的可能性最高的加拿大省会城市之一。因为该市曾有多人出国参加圣战。没有出国参战，但同情、支持伊斯兰武装的也大有人在。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Jean-Christophe Boucher,/Radio-Canada

夏里夫曾经被警方监控

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

周六发生在埃德蒙顿的恐怖袭击，最有可能引起公众不满的恐怕是凶嫌夏里夫曾经被警方调查，这说明此人的危险性警方并不是不知道。布谢说，加拿大是一个尊重个人权利和个人自由的地方。警察不可能逮捕所有想法和主流社会不合拍的人，也不可能监视这些人一辈子。他们当中谁会真的对公众造成威胁，谁只是比一般人愤世嫉俗或只是精神有问题而已？有时候很难区分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两年前，夏里夫的一个同事向警方报告说，夏里夫有一些古怪而不连贯的激烈看法。他憎恨什叶派穆斯林，憎恨多神教，支持“伊斯兰国”武装。警方盘问了他，但是认为他不构成威胁，缺乏逮捕他的足够证据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布谢说，这个判断在当时是正确的，而且警方接下来很难对这样的人保持监视。另外，像星期六在埃德蒙顿发生的这类恐袭几乎不可能防范，因为凶手使用的武器，汽车和刀，是每个人都可以有的。制造这类恐袭也不需要做什么准备工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们并不是遵照“伊斯兰国”武装的命令行事

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方在夏里夫的车里找到一面“伊斯兰国”武装的旗帜。周末拉斯维加斯发生枪击案后，该组织也很快宣布枪手是其成员。但是布谢说，像夏里夫这样在加拿大本土制造恐袭的“孤狼”接受激进化思想，有些人还打着“伊斯兰国”的旗号发动袭击。但他们只是精神上的追随者，几乎没有人和激进组织有实际的联系。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada, Le café show）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

埃德蒙顿发生开车撞人恐袭事件

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
社会、移民与难民七月以来半数非法入境者的难民申请被拒加拿大原住民错误描述欧洲定居者与原住民关系历史：儿童学习图书《加拿大完整教材3》遭抗议下架环境环境专员特别报告：应对气候变化，加拿大联邦政府不能光说不练社会加拿大安全专家：埃德蒙顿已成恐怖主义沃土国际政府补贴：别人可以为啥庞巴迪就不行国际、社会更新：美国拉斯维加斯枪击案中，加拿大四人遇难，至少六人受伤诺贝尔物理学奖公布：三名美国科学家因引力波研究获奖经济医生组织：要保护中产就别拿医生开刀政治埃德蒙顿恐袭凶犯认为多神教徒该死人物、艺术与娱乐专访舞蹈编导西尔万.埃马尔：带领魁北克“广场舞”闪耀世界

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志