加拿大安全专家：埃德蒙顿已成恐怖主义沃土

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加拿大中部省份阿尔伯塔的省会埃德蒙顿周六（9月30日）晚上发生恐袭事件。凶嫌开车撞人，导致5人受伤。埃德蒙顿市麦科文大学的国防与安全专家布谢（Jean-Christophe Boucher）指出，埃德蒙顿正在成为恐怖主义的沃土。

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周六晚上开车行凶并袭警的索马里难民夏里夫（Abdulahi Hasan Sharif）已被正式指控企图谋杀、危险驾驶导致人身伤害和拥有武器等十一项罪名。由于调查尚在初步阶段，因此目前还没有指控他从事恐怖活动。

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被他撞伤的五人中目前仍有两人没有出院，其中一人伤势严重。伤员中包括事发时正在执勤的警官舍尼克（Mike Chernyk）。布谢说，恐怖分子总是挑大型活动下手，为的是造成尽可能多的伤亡。夏里夫也不例外，他的目的地是正在举行球赛的体育场。但是舍尼克警官拦住了他，因此成了他的第一个攻击目标。

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为什么埃德蒙顿成了激进化温床？

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布谢说，埃德蒙顿市过去已经加拿大反恐雷达上出现过几次，因为在一些国外组织和这个城市之间似乎存在着某种纽带，至少是信息流。另外，埃德蒙顿的一些少数族裔社区具有“更容易接受激进化的历史背景”。

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但是另一方面，布谢也指出，激进化之所以难以防范，就是因为它的媒介多种多样，并不总是族裔和宗教。一般说来，社会问题和经济困境是激进化的有效媒介。无法融入主流社会、被边缘化的青少年更容易被激进组织招募。

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布谢说，埃德蒙顿确实有一些融入主流社会有困难的社区，而主流社会这方面也没有完全消除种族歧视。激进化因此在这里获得两方面的助力。根据加拿大安全情报局2016年的一份报告，埃德蒙顿是发生恐怖袭击的可能性最高的加拿大省会城市之一。因为该市曾有多人出国参加圣战。没有出国参战，但同情、支持伊斯兰武装的也大有人在。

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夏里夫曾经被警方监控

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周六发生在埃德蒙顿的恐怖袭击，最有可能引起公众不满的恐怕是凶嫌夏里夫曾经被警方调查，这说明此人的危险性警方并不是不知道。布谢说，加拿大是一个尊重个人权利和个人自由的地方。警察不可能逮捕所有想法和主流社会不合拍的人，也不可能监视这些人一辈子。他们当中谁会真的对公众造成威胁，谁只是比一般人愤世嫉俗或只是精神有问题而已？有时候很难区分。

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两年前，夏里夫的一个同事向警方报告说，夏里夫有一些古怪而不连贯的激烈看法。他憎恨什叶派穆斯林，憎恨多神教，支持“伊斯兰国”武装。警方盘问了他，但是认为他不构成威胁，缺乏逮捕他的足够证据。

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布谢说，这个判断在当时是正确的，而且警方接下来很难对这样的人保持监视。另外，像星期六在埃德蒙顿发生的这类恐袭几乎不可能防范，因为凶手使用的武器，汽车和刀，是每个人都可以有的。制造这类恐袭也不需要做什么准备工作。

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他们并不是遵照“伊斯兰国”武装的命令行事

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警方在夏里夫的车里找到一面“伊斯兰国”武装的旗帜。周末拉斯维加斯发生枪击案后，该组织也很快宣布枪手是其成员。但是布谢说，像夏里夫这样在加拿大本土制造恐袭的“孤狼”接受激进化思想，有些人还打着“伊斯兰国”的旗号发动袭击。但他们只是精神上的追随者，几乎没有人和激进组织有实际的联系。

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（RCI avec Radio-Canada, Le café show）

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