今年五月魁北克发生洪水灾害，居民化皮划艇离开家。

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环境专员特别报告：应对气候变化，加拿大联邦政府不能光说不练

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期二 3 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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星期二（10月3日），加拿大环境以及可持续发展部专员朱丽.盖尔芬德（Julie Gelfand）发布一份独立调查报告。报告称，根据对2010年到2017年的环境变化与加拿大实际应对的研究，得出结论：联邦政府必须把降低温室气体排放以及保护环境的各项计划转化为具体行动；还批评说，在应对由气候变化带来的极端气候以及气候灾难上，加拿大政府也没有做好准备，而这是威胁到加拿大生命安危的。

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加拿大环境以及可持续发展部专员朱丽.盖尔芬德（Julie Gelfand）。（cbc)

这份措辞很不客气的报告直截了当地指出，加拿大政府在上述两方面都是“失败的”，而目前这个阶段，政府的行动“至关重要”。

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改变要立即开始
加拿大自由党政府在2016年12月，发布了泛加拿大清洁发展以及气候变化框架计划。

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除了萨斯喀彻温和曼尼托巴，加拿大的其他省份和地区都赞成这一计划。

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但盖尔芬德的调查发现，之后，联邦政府没有就如何执行这一计划给出细节规定，以便达到加拿大2020年的减排目标，而是改变计划，把重心放在了实现2030年的减排目标上。

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盖尔芬德表示，是时候开始行动了。联邦政府保护环境、降低排放的任务非常艰巨，如何把政府这一环境保护框架变成可以执行，有效政策才是关键。

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她也强调，只有尽快行动才能降低环境污染、减少自然灾害、减少森林大火、洪水等灾害天气。

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应对气候变化：加拿大需要更强有力的领导人
应对气候变化的各项措施可以在一旦灾害到来的时候，挽救生命，把损害降到最低，并增强经济力量。

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但令人遗憾的是，2011年制定的政府部门应对措施，到现在也没有开始执行。

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盖尔芬德表示，联邦政府各部门需要对气候变化可能带来的灾害进行评估，并作出具体的应急计划。

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但直到目前，政府与此相关的19个机构中，只有5个机构作出了评估和采取了应对气候变化的措施。其他的15个机构，包括了加拿大环境与气候变化、公共安全部、以及国防部，都完全没有行动或行动力度不够。

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盖尔芬德由此得出一个结论，应对气候变化，加拿大需要更强有力的领导人。

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保护政府资产，保证加拿大人服务
加拿大联邦政府的资产，从建筑物到土地，还有基础建设、机械设备等净资产，总值高达660亿加币，是加拿大最大的一笔财富，但是，却没有具体的保护计划。

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此外，一旦遭遇灾害天气等环境问题，政府应该保证加拿大人能得到相应的的服务与帮助，尤其是在气候变化不定的北方寒冷地区，海岸线，以及原住民社区，因为这些地方更容易受到冷冻土、海洋冰块、海平面上升、以及大面积山火袭击。

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盖尔芬德呼吁议会，监督政府部门认真执行气候变化的承诺，保证清洁发展框架计划得以实施，给加拿大人带来实惠。

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她说，议会就是要帮助政府作出决定性步骤，让应对气候变化的承诺不再是无休止的纸上谈兵，而是真正的行动，而且是立即开始行动——因为加拿大已经在承担环境变化带来的后果了。

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5月17日，魁北克生长 Philippe Couillard 和总理特鲁多视察洪水灾情。 CP/Adrian Wyld

自由党政府：报告大多反映哈珀政府时期状况
加拿大联邦环境与气候变化部部长卡特琳娜.麦肯纳（Catherine McKenna）在接受CBC采访时表示，自由党政府完全同意，在应对气候变化上应该做出更多努力，并表示，会改变哈珀政府在这一问题上不作为的方式，采取不同的措施。

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她表示，正如气候专员的建议，我们每天都在努力实现在气候变化问题上的承诺。我们正采取聪明的、合作的、务实的态度，与各省、地区、以及原住民社区一起行动。

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她还说，她期待着自由党政府在气候变化方面的措施，能够在下一次气候专员的报告看到结果。

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