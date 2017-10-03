错误描述欧洲定居者与原住民关系历史：儿童学习图书《加拿大完整教材3》遭抗议下架

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加拿大的Popular Book Company最近出版的《加拿大完整教材3， the Complete Canadian Curriculum 3》儿童教学课程引来麻烦，最终，包括大的图书连锁店Indigo在内的书店要将其下架，原因是这本书错误地描述了最初的欧洲定居者与原住民之间的关系历史。

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该出版社表示，他们需要重新修订图书的这部分内容。

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《加拿大完整教材3》在社会常识部分，这样描述欧洲定居者到达北美大陆之后的情况：

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“当欧洲定居者到达的时候，他们需要土地来生活。原住民同意搬到别的地方，以便让定居者有地方居住。” 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

还有一段写道：

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“原住民搬去的地方叫做保留地，在那里他们可以远离定居者的喧哗，不受打扰地生活。” 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一位名叫做Stacey John的家长为自己的孩子买了这本书，看到这些段落非常气愤。于是把这些内容分享在了脸书上。

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原住民社区人士看到这部分也表示，对这本书的出版者非常失望。

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而大小书店都纷纷表示，这本书不能够正确描述历史，不会继续出售这本书。还督促出版者应该道歉、更正。

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位于安大略的Popular Book Company没有回应CBC的问题，但是在它的社交网站上贴出声明称：我们力争为学龄前以及小学生提供高质量的教程练习书籍。我们意识到，书中描述欧洲定居者与原住民历史的部分需要进行修改。”

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9月30日是加拿大的“橙衫日”，发起者希望人们在这一天穿橙色的衣服，以记住加拿大在原住民寄宿学校方面所犯下的错误。

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