七月以来半数非法入境者的难民申请被拒

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负责审批难民申请的加拿大移民难民委员会说，在已经审理的今年七月以来的徒步入境者难民申请中，有一半被拒绝。但已审理的申请只占该委员会所收到的申请的一小部分。

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由于徒步越境者猛增，委员会今年8月份新成立了一个17人的团队，专门审理他们的申请。该团队负责人米勒（Shereen Benzvy Miller）星期二告诉众议院移民委员会说，到本星期为止有600多人的申请被审理完毕，其中一半被拒绝。

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有大约8000份徒步越境者的难民申请需要审理。米勒团队计划在11月底以前再审理1500份。余下的申请将和其他难民申请一样交由移民难民委员会的常规人员处理。这意味着该委员会的难民申请积压将进一步增加。目前积压的申请已有4万份，等待听证的时间是16个月。

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按加拿大移民难民委员会目前的人力，每年能够审理24000份申请。但是预计2017年一年里提交到该委员会的申请将超过4万份。

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（RCI with CP，Stephane Levitz）

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