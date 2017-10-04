魁北克计划向Netflix征收省销售税

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魁北克省政府正计划向通过互联网提供电影电视节目的Netlfix公司征收省销售税。

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就在上个星期，加拿大联邦政府刚与Netflix Inc达成协议，Netflix不需要缴纳联邦商品与服务税（GST），而每年向加拿大投资5亿加币，其中包括为法语节目提供的专项资金2500万，以支持节目中的加拿大为主内容。

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尽管Netflix与加拿大联邦达成免交GST协议，魁北克省财政部长Carlos Leitao 依然表示，Netflix网上串流服务“完全符合销售税征收要求”，他预测每年的收税会达到2000万。

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目前，他还没有提出详细的收税计划。但表示，欧洲和澳大利亚都向Netflex收税。

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由于Nexflix在魁北克没有办公场所，Leitao称，需要该公司与省政府合作，缴纳9.975%的销售税。

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同时，魁北克政府，传媒机构，以及文化艺术界对于Netflex与联邦政府的协议都表示不满，他们认为，协议中给法语节目的资金太少，不足以对法语节目提供支持；同时，他们抱怨，这个协议，令Netflix在互联网市场上具有了不公平竞争优势。

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Netflix没有公布在魁北克的订户人数，但据估计，这个数字大约在120万到145万之间。

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Carlos Leitao, ministre des Finances du Québec © ICI Radio-Canada

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