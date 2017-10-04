信息时代发生这种事简直不可想象

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在出现心脏骤停问题时，如果附近有心脏除颤器defibrillator，则救援人员可以用之来挽救发生心脏骤停的病人。

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加拿大许多公共场合设有心脏除颤器，但问题是不但许多人不知道这些除颤器设在哪里，就连911急救中心的工作人员都不知道这些心脏除颤器的准确地点。

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信息能救命

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公共场所有心脏除颤器，但要知道在哪才能使用 © Kate Dubinski/CBC News

这个问题已经导致有人因为抢救不及时而丢掉了生命。

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据加拿大广播公司记者伊丽莎白.麦克米兰Elizabeth McMillan报道，三年前哈利法克斯市28岁的男子迈克尔.弗里Michael Fowlie在一个阳光灿烂的星期六下午骑车锻炼时突然心脏骤停，7分钟之后一位过路者发现倒在路边失去知觉的迈克尔，立即开始对他进行心脏挤压急救；虽热聚集在路边的人越来越多，但没有人知道附近哪里有可以让心脏骤停的病人恢复心跳的除颤器。

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迈克尔的父亲戴维呼吁确保除颤器信息准确、公开 © CBC

实际上，离迈克尔摔倒地点只有8百米的地方就有一个心脏除颤器，具体地点是在附近游艇俱乐部的一条游艇上。

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等到急救车赶到的时候，挽救迈克尔生命的黄金时段已经过去，已经是回天无力了。

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Michael Fowlie 心脏骤停英年早逝 © Submitted by David Fowlie

迈克尔这位年仅28岁、事业有成的会计由于心脏骤停、未能及时得到有效的抢救而离开了人世。

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心脏除颤器

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心脏除颤器的作用是通过发送电子脉冲的办法消除导致心脏骤停的心率失常问题，再加上人工心脏挤压的急救措施，让心脏骤停的病人恢复心跳。

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迈克尔的父亲戴维David Fowlie为儿子的突然病逝非常伤心，他认为附近有可以救命的心脏除颤器但却由于没有知道而无法使用、导致病人丧生，这样的事情不应该发生在任何人身上，但不幸的是这样的事情却是的的确确的在发生。

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加拿大每年有4万人死于心脏骤停，这是导致加拿大人死亡的一个主要原因。

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各省情况不一

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在加拿大大西洋沿岸省份，许多学校、体育馆、商店和社区中心虽然都有心脏除颤器，但问题是公众并不知道一共有多少这样的心脏除颤器、也不知道这些除颤器具体的安放地点。

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加东地区的新布伦瑞克省虽然有公共场所心脏除颤器的注册信息，但911急救中心的系统只反应打来电话的地点是否有心脏除颤器，如果打电话的地点没有除颤器，则911的信息系统并不提供附近是否有除颤器的信息。

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加拿大广播公司记者的调查显示，许多在加拿大东部地区公共场所放置的心脏除颤器并没有向政府注册，不少除颤器的地点连911急救中心都不知道。

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但在加拿大西部省份和安大略省的部分地区，911急救中心有所有公共场所心脏除颤器具体地点的注册信息，911接线员可以告诉打电话求救的人离事发现场最近的心脏除颤器在哪里，甚至可以通过社交媒体通知在除颤器附近的人赶紧取下心脏除颤器送给需要的人。

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RCI with CBC

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