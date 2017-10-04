埃德蒙顿恐袭凶犯曾是美国驱逐对象

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据加拿大广播公司报道，周末开车撞伤4人并袭击警察的埃德蒙顿恐怖袭击凶犯 Abdulahi Hasan Sharif夏里夫2011年曾经上了美国移民局的驱逐名单，他在逃离美国之后来到加拿大申请难民并被接受。

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夏里夫开车撞人使用的搬家用卡车 © Zoe Todd/CBC

2011年7月份美国边境保护当局将夏里夫拘捕，关入加利福尼亚州圣地亚哥的一个拘留中心；两个月之后美国移民法官下令将夏里夫驱逐出境、遣送回索马里。

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但在2011年11月份，由于无法在近期内将夏里夫遣返，美国移民当局决定将其释放，条件是他要按期向监管当局报道。

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在两个月后的2012年1月24日，夏里夫未能按照预定的时间向美国监管当局报道、夏里夫失踪。

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加拿大公共安全部长戈戴尔证实，夏里夫是在2012年进入加拿大并提出难民申请的。

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目前不知道夏里夫是否在美国申请过难民，只知道他在美国没有犯罪记录。

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