房市冬天来了：金管局加强房贷管制

加拿大的大温哥华地区和大多伦多地区曾经是两大火热异常的房地产市场,在不列颠哥伦比亚省和安大略省政府相继推出调控房地产市场组合拳措施之后,这两个房地产市场先后冷却,但最近一段时间似乎又有了复苏的景象。

但新的冷却房地产市场的重磅措施可能会再度给房地产市场降温。

据加拿大广播公司记者报道,加拿大联邦金管局Office of the Superintendent of Financial Institutions 推出的名为B-20的住宅房屋贷款指导原则将在月底出台,并在明年年初开始实施。

加拿大人债台高筑已经成为很高的金融风险 © CBC

这一指导原则中将包括对那些不需要保险的房贷申请进行压力测试,并禁止“合作房贷”co-lending 等绕过金管局房贷限制措施的高风险房贷。

目前金管局的规定是,购房首付超过房价20%的房贷申请者不需要房贷保险,也不需要通过银行的压力测试。

加拿大金管局负责人鲁丁Jeremy Rudin 表示,面对加拿大人负债过高、若干城市房地产市场房价超高的风险,金管局不能等出了问题再采取措施,而是要提前采取限制房贷的措施以防患于未然。

RCI with CBC

