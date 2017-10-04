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蒙特利尔市选临近，两个主要候选人各显神通

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 4 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大的第二大城市蒙特利尔将在2017年11月5日举行市政选举，选出市长、市议会，以及大区区长和区议会。

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竞争拉近

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© Jonathan Montpetit/CBC

在市选刚开始时，现任市长丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre）曾经是市民们的“最爱”，的确，蒙特利尔市的经济在蓬勃发展，建筑工地的起重机比比皆是，点缀着城市景观。

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不过，现在科戴尔连任的前景似乎不那么明朗了，今年夏天是让市长很不好过的一个夏天。

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科戴尔拉来了电动方程式赛车Formula E，放在市中心举办，投入了大量政治资本和老百姓的公共资金，结果不但没有吸引多少人来看，还因到处封路堵路而激怒了附近的居民。

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科戴尔坚持说这一赛事取得了成功，但始终不愿响应反对党的呼声来进行成本全面核算。

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今年秋季，科戴尔领导的 Équipe Denis  Coderre 推出竞选大纲的动作很慢，直到这个星期一才发布了执政党的竞选纲领，而且没有多少新的承诺。

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9月27日发布的一项民意调查显示，现任市长原来享有的领先优势已经全部消失，这次竞选会比最初预期的要激烈。

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Denis Coderre © Jonathan Montpetit/CBC

为了找回支持率，科戴尔又开始拿出自己的绝招，深入到每个选区，和选民们握手、拍肩膀。

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在Henri-Bourassa Boulevard大道上一个小购物中心的早餐区，他在每张桌子旁停下来，和大家自拍、碰拳。

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市长的第一竞争对手

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瓦莱里·普朗特（Valérie Plante） 是蒙市反对党 Projet Montréal  的领袖，也是现任市长科戴尔的最大竞争对手。

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Valérie Plante © CBC

几个月前还基本上默默无闻的这位妇女，正在引起市民们越来越多的关注。

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加拿大广播公司报道说，普朗特是一位坚定的环保主义者，她天天骑自行车上班。

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而她的朋友们和政治对手们则都说，普朗特最大的政治资产就是她的个性。

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© Jonathan Montpetit/CBC

了解她的人说，普朗特可以走进一个完全是陌生人的房间，不但很快和大家成为朋友，还能让人们相信她的主张。

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即使是政治对手也不得不承认她个性的力量。

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一位前对手说， “她就像一本打开的书，你看到的就是你看到的，在现在这个人们讨厌虚伪政客的时代，像普朗特这样很真实的政治家自然有吸引力”。

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公交

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在竞选中，如何改善蒙特利尔的公交系统是主要话题之一。

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瓦莱里·普朗特提出，自己要成为一位力推公交系统的市长，星期二她宣布了一项公共交通计划，主张对老人、少年儿童以及低收入者降低公共汽车和地铁的票价，逐步实现对老年人和12岁以下少年儿童完全免费，而低收入者的票价也将被削减 40%。

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她说，加拿大的其他城市，如渥太华和安省的圭尔夫Guelph 都已经开始实行类似措施。

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而现任市长丹尼斯·科戴尔则抨击了普朗特要对不少人提供免费公交的计划。

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他说，如果免费，蒙特利尔的开支将增加高达 3500万加元。

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科戴尔提出的方案是增加公共汽车，增加电动公交车，并延长地铁的 “蓝线” 线路，一直延续到蒙特利东北部的 Anjou 区。

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（RCI with CBC）

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