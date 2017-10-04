加拿大阿尔伯达省一架小型飞机着陆时接连撞上两只鹿

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在加拿大阿尔伯达省北部， 一架载有 47人的小型飞机在着陆时接连撞上了两只鹿，幸运的是没有人受伤。

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加拿大皇家骑警表示，这是一架 Sunwest 公司的 Dash 8 型小型客机，当时机上载有43名乘客和4名机组人员。

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星期二（10月3日），该飞机在阿尔伯塔省北部机场The Conklin Airport 着陆时，突然有两只鹿窜上机场跑道，撞到螺旋桨上，警方证实没有人受伤，两只鹿被当场撞死。

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发生事故后，Conklin机场关闭了24小时。

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加拿大广播公司报道说，Sunwest是一家总部位于卡尔加里市的航空公司，该公司正在评估飞机遭到损害的情况，加拿大交通安全委员会也已经获得了有关信息。

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Conklin 是阿尔伯达省北部的一个小村，位于 Fort McMurray 以南约155公里、埃德蒙顿市东北方向大约360公里。

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（RCI with CBC，CP）

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