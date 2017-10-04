统计数据显示搬到城郊的移民并没有改变聚居习惯

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

社会学家有一个“空间融入”的理论，意即喜欢在大城市聚居的新移民在变成老移民后，会逐渐分散开来，融入当地的社会环境和文化环境。但是2016年的加拿大人口普查数据显示，搬出大城市的移民仍然喜欢和同胞聚居一处，结果是在郊区形成新的移民聚居区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大统计局的研究员伍勒（René Houle）研究了法语省份魁北克的移民迁居情况。他说，事实证明“空间融入”的理论有点想当然了。最初定居魁省最大城市蒙特利尔市的移民在两三代以后确实因房租、房价等原因搬离了。但是并没有真的散居到本地民众当中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在魁北克省，最喜欢和同胞聚居的移民是菲律宾裔，印度裔和希腊裔。居住最分散的是法国裔，美国裔和葡萄牙裔的移民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一个有趣的现象是，在蒙特利尔市被用来划分英语和法语区域的圣劳伦大街似乎在想象中延伸到了南北两边的郊区城市。和在城里时一样，说英语的移民仍然住在它的西面，而说法语的移民则喜欢住在它的东面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Le Devoir）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada