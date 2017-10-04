想想拉斯维加斯吧：安省汉密尔顿市议员收到恐袭威胁

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一位安大略省汉密尔顿市议员星期三（10月4日）收到了一封威胁他和另外几位同僚的邮件。发件人提到刚刚发生的拉斯维加斯枪击案。市政府启动了紧急安全措施，警方已经开始进行调查。

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CBC记者Samantha Craggs报道说，汉密尔顿市府大楼没有关闭，市议会常务委员会原定于今天举行的会议也如期举行。与此同时，警察在市府内外进行搜查。邮件的详细内容没有被公布。

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星期天（10月1日）晚发生的拉斯维加斯枪击案造成59人死亡，其中包括4个加拿大人，另有527人受伤。市议员法尔（Jason Farr）说，他们总是在挨骂，但是他不记得过去受到过这样的威胁。

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另一位市议员弗格森（Lloyd Ferguson）说，所有的市议员都收到过疯狂的电邮。他自己上个星期就收到了两三封。“你看看推特就知道了，多少人在上面大放厥词。”

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（RCI with CBC, Samantha Craggs）

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