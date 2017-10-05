麝鼠快逃：皇家骑警要做皮帽了

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据加拿大广播公司记者Alison Crawford报道，加拿大联邦警察皇家骑警要采购4470顶冬天戴的皮帽，并已为此发出了招标通知。

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皇家骑警标志性的冬帽由麝鼠皮制成，帽子上带有护耳，是冬天防寒的理想配置。

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麝鼠皮制作的冬帽确实耐得住加拿大的严寒 © Ken Gigliotti/Winnipeg Free Press/Canadian Press

皇家骑警的冬帽招标要求说，麝鼠必须是加拿大东部或者美国纽约州地区的产物，麝鼠皮必须符合一级皮毛标准、而且是大张的皮毛，捕获麝鼠的方式必须合法和人道。

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做一顶皇家骑警的冬天帽子需要两张麝鼠皮。换句话说，制作皇家骑警的这批冬帽需要差不多1万2千张麝鼠皮。

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一些动物保护组织批评皇家骑警没有保护动物的环保意识、没有与时俱进；并指出不少皇家骑警表示他们更愿意用毛线帽做冬天的防寒帽子。

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但猎人们对皇家骑警大量采购麝鼠皮的决定表示欢迎，指出用麝鼠皮做冬帽即保持了加拿大人几百年来用动物皮毛做服装和帽子的传统，而且动物皮毛是大自然提供的、属于可再生资源。

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统计数字显示，2016年加拿大乡村地区猎人们捕获了31万5千只麝鼠。

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