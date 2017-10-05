熊牛争斗：多伦多房市一枯一荣

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加拿大曾经最火热的大多伦多地区房地产市场现在似乎在进行熊牛拉锯战。

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据加拿大广播公司报道，9月份的房地产市场统计数字显示，大多伦多地区房地产销售量与去年同期相比下降了35%，尽管房屋挂牌上市量上升了9.4%。

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9月份大多伦多地区的房屋平均售价是77万5千5百46加元，比去年同期上升了2.6%。

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大多伦多地区独立房市场疲软 © Graeme Roy/The Canadian Press

不过这平均价格没有反映出大多伦多地区独立房市场疲软而公寓楼市场火热的情况。

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大多伦多地区的房地产统计数字显示，公寓楼单元的价格与去年同期相比窜升了超过20%。

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今年春季的购房者意向市场调查显示，在独立房价格越来越超过普通民众负担能力的情况下，潜在购房者把注意力转向公寓楼单元市场。

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