幸运！买鸡饲料发现自己是千万富翁

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大广播公司报道，阿尔伯塔省Peers镇一对夫妇麦克利Brett McCoy 和瓦尔克 Robin Walker由于买中阿尔伯塔彩票史上金额最高的彩票而一夜之间成了千万富翁，赢了6千万加元的Lotto Max彩票大奖。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这对夫妇前往商店购买鸡饲料，妻子瓦尔克顺便查对了一下中奖号码，发现屏幕上出现了挺大的数字，她高兴的喊丈夫麦克利过来看看，说好像是赢了6万元；店员提醒她说，你要数清有几个零。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔史上最高金额的 Lotto Max 彩票大奖得主 © Western Canada Lottery Corporation

这对夫妇买中的是9月22日开奖的Lotto Max彩票大奖。买彩票那天他们还买了其他的彩票，其中一张彩票赢了100加元，这已经让他们非常高兴，因为过去还没有赢过彩票。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

麦克利在石油公司打工，瓦尔克经营家庭小农场并照顾四个孩子，小的4岁、大的16岁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

赢奖后这对夫妇买了一辆新皮卡，但说他们是普通蓝领家庭，不习惯大笔消费，怎么使用这笔从天而降的巨额金钱，他们要好好考虑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

妻子瓦尔克说，他们生活中该有已经都有了，现在又有了这些钱。丈夫麦克利开玩笑的说，现在他妻子想养多少鸡都没有问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada