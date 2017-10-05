索马里难民夏里夫给特鲁多政府带来压力

索马里难民夏里夫给特鲁多政府带来压力
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特鲁多：要查夏里夫为啥被接收为难民

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 5 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在媒体报道了埃德蒙顿恐怖袭击凶犯夏里夫Abdulahi Hasan Sharif曾经被美国移民局拘捕、并被美国移民法官下令驱逐遣返的消息后，特鲁多自由党政府受到要严格移民和难民审批标准的强大压力。

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恐袭凶犯夏里夫

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索马里难民夏里夫面临多项控罪
索马里难民夏里夫面临多项控罪 © Edmonton Police Service

今年30岁的夏里夫面临5项企图杀人罪、四项逃避警方追捕导致多人受伤罪、和5项以汽车作为武器危险驾驶伤人罪的指控。

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警方还可能把夏里夫上周末在埃德蒙顿制造的驾车伤人事件升级为恐袭犯罪、进而提出恐怖袭击罪指控。

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据加拿大广播公司记者凯瑟琳.哈里斯 Kathleen Harris报道，特鲁多在联邦议会大厅走廊被记者们拦住要他回答有关夏里夫被美国驱逐却被加拿大接收为难民的问题，特鲁多说加拿大有一套完整的难民审查系统，当有人来到加拿大边检站提出难民申请的时候，加拿大有关当局会按照难民法规的规定对这些难民申请者进行审查。

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上周末夏里夫在埃德蒙顿驾车冲撞多人
上周末夏里夫在埃德蒙顿驾车冲撞多人 © CBC

特鲁多做出承诺

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不过特鲁多承认需要对现有的难民审批系统进行检查审视，看看2012年时的审批规定和标准是否需要更改；重点是要保护加拿大人的价值观和保护加拿大社会的安全。

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特鲁多之所以点出2012年这个具体时间，一是因为夏里夫是在2012年逃脱美国移民局的监控、来到加拿大边检站向加拿大提出申请难民的；二是因为2012年还是哈珀的保守党政府在当政。

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美国驱逐、加拿大接收

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2011年在夏里夫从墨西哥进入美国边境时，美国移民当局以夏里夫没有护照、签证和任何旅行文件的理由把他送进位于加利福尼亚州圣地亚哥的非法入境者拘留中心关押。

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2011年9月，美国移民法官下令将夏里夫驱逐、遣送回其原籍国索马里。但两个月后由于无法在短期内将夏里夫遣返，美国移民局将夏里夫有条件释放，条件是他要按期向美国移民监管当局报道。

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但在2012年1月24日，夏里夫未能按照约定的时间向美国移民监管当局报道。他失踪了。

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特鲁多政府的移民部长胡森证实，夏里夫在2012年通过正常的边境检查站进入加拿大、提出难民申请，并在2012年年底之前被加拿大接收为难民。

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但加拿大媒体报道说，夏里夫在进入加拿大边境时同样也没有护照、没有签证、也没有任何旅行文件，由于这些原因他在美国面临被驱逐的命运，而在加拿大他却被接受为合法的难民。

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