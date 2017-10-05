联邦政府要征 10% 的税，加拿大大麻种植商说能接受

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加拿大快要实行大麻合法化了，各级政府也正琢磨着怎么从中“盈利”，

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总税率可达25%

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联邦政府这个星期提出了一个“赎罪税”(sin tax) 方案，总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）说，在2018年7月大麻合法化后，销售额超过10加元的消遣性大麻，政府要抽10% 的“赎罪税”。

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这道税实际上是个附加税，在加拿大卖大麻，也要像其他商品一样，给联邦和省缴纳销售税。

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这样，大麻销售缴纳的总税款会因省份或地区而不同，但在几个省份，大麻的几道税率加在一起，会达到25%。

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大麻公司说正常

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不过，加拿大的大麻生产商们对此似乎并不担心。

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上市公司 Canopy Growth Corp. 是加拿大最大的大麻生产商，公司的创始人兼CEO布鲁斯•林顿（Bruce Linton）表示，联邦政府要再抽税10% ，挺合理。

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© https://www.canopygrowth.com/

他说，这是我们做的运行模型的中低点，我们觉得挺舒服 。

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对于合法生产的大麻要上税，是否对付得了黑市不上税大麻的竞争，林顿认为，合法的生产商有更多优势，因为他们可以大规模种植，而且非法生产者时时刻刻可能遭到逮捕。

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除此之外，他认为加拿大人会更倾向于购买合法的大麻，而不是去黑市冒险。

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加拿大总理特鲁多已经反复强调，他要推行大麻合法化的主要原因之一就是切断黑市的资金来源，减少因大麻引出的犯罪。

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© La Presse Canadienne

美国的情况

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美国的科罗拉多州在2012年作出了允许拥有大麻合法的决定，并在2014年开放了市场销售。

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科罗拉多州的前大麻事宜协调主任安德鲁·弗里德曼（Andrew Freedman）表示，虽然该州还有大麻黑市，但市面上的大部分大麻是合法生产的，科罗拉多对大麻征收的税率接近30%。

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弗里德曼认为，加拿大提出的税率计划是合理的，最重要的是要考虑为什么要加税。

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他说，上税的目的是要保证大麻的价格足够高，不会太便宜，不会导致大批的人狂抽大麻，25%的税率应该可以做到这一点。

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© David Horemans/CBC

市场决定价格

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对于大麻如何定价的问题，加拿大司法和卫生部长的议会秘书比尔·布莱尔（Bill Blair）告诉加拿大广播公司，价格最终将由市场决定。

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他说，政府将有控制权，但市场的力量将会有最终的发言权。

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布莱尔还指出，其他一些国家和地区对大麻征税更高，如华盛顿州对大麻和相关产品征税 37%。

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税收计划“荒谬”

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当然，不是所有的人都赞成联邦政府的计划。

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滑铁卢大学公共服务课程主任和经济学教授，主任安因达·森（Anindya Sen）表示，我觉得这很荒唐。

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他引用了科罗拉多州的例子，他说，科罗拉多州仍然有“繁荣”的黑市，就是因为对合法大麻征税太高。

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安因达·森 说，有时候哪怕价格差个一加元或半加元，也能导致猖獗的黑市。

（RCI with Catherine Cullen/CBC）

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