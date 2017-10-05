加拿大BC省男孩拍到鲸鱼绝照

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道森·盖奇（Dawson Gage） 是加拿大BC省的一名11岁男孩，上个月，他在和家人完成了一次钓鱼之旅后，回程中拍下了一生难得的鲸鱼照。

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加拿大广播公司报道说，9月19日，道森·盖奇一家人在位于 Tofino 西北约75公里的 Nootka Sound 钓完鱼，乘船回家，途中遇到了一条驼背鲸 humpback。

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小盖奇让带着他们去钓鱼的导游戴维斯·雷尼（Davis Rennie）准备拍摄，当驼背鲸在他身后突然越出水面时，盖奇迅速转过身来，对相机一笑 ，结果就有了一段少有的视频。

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这段视频自9月19日发布到 Facebook 上以来，已经被分享了数万次。

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小道森的爸爸说，儿子高兴坏了，抓拍到这样的场景很难，现在还很难让人相信。

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他接着说，8月下旬到9月期间这个海域有很多鲸鱼，但很少会有人拍到近距离内鲸鱼一跃出水的景象。

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（RCI with CBC）

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