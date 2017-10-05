网上约会? 温哥华警方推出安全指南

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人们通过网站寻找伴侣越来越流行，但上当受骗甚至在见面约会时遭受暴力的案例也大幅上升。

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加拿大温哥华警察局启动了一个专门针对网上约会的安全运动。

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警官安妮玛丽·克拉克说，我们推出了一个新的网页 catchyou.ca，里面提供了在通过网络进行约会时，如何防止自己遭受人身侵犯或欺诈的提示。

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警方表示，近年来，人们通过网站或社交媒体进行约会，遭受性侵的案例在上升，要记住，有些人把自己说的天花乱坠，但他毕竟还是个陌生人。

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温哥华警方提供的网上约会安全提示包括：

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在自己放到网上的个人资料中尽可能少提供个人信息；

约会见面要安排在公共场所，而且不要在自己家附近；

去见面时要把相关信息留给家人或朋友，包括与自己的联系方式，以及要见的人是谁等等。

妇女风险高

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温哥华警方说，在通过网站约会方面，妇女面临遭受性侵、暴力和欺诈的更高风险，而且有些受害者事后不愿向警方报案，要记住，向警方报案永远不晚, 而且这能防止其他人受害。

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（RCI with CBC）

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