2017年诺贝尔文学奖揭晓：日裔英国作家石黑一雄

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今年的诺贝尔文学奖颁给了日裔英国作家石黑一雄（Kazuo Ishiguro）。他在得知获奖消息后表示，这是一项莫大的荣誉，是对他追随历代伟大作家的努力的肯定。他希望诺贝尔奖能为这个动荡的世界带来“正能量”，并为自己能加入贡献正面力量的阵营而感到鼓舞。

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© Ian Gavan/Getty Images

石黑一雄下个月将满63岁。他最有名的作品是出版于1989年的《长日将尽》（The Remains of the Day）。这本小说获得了当年的布克文学奖，并在1993年并拍成同名电影。他的文学风格，用瑞典学院常任秘书戴纽斯（Sara Danius）的话来说，是简.奥斯丁和卡夫卡的结合。

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1954年11月，石黑出生于日本长崎市，5岁时随父母移民英国。他的本科和硕士都是攻读文学专业，但年少时的梦想却是当一个音乐家。

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他的早期作品以日本为背景。作为一个移民作家，他坦承自己经常游走于两种身份认同之间。他与两位印度裔英国作家拉什迪（Salman Rushdie）和奈保尔（V.S. Naipaul）被并称为英国文坛的“移民三雄”。奈保尔已于2001年获得诺贝尔文学奖。

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2013年的诺贝尔文学奖由加拿大女作家艾丽丝.门罗（Alice Munro）获得，2012年由中国作家莫言获得。更早一些，华裔法国作家高行健是2000年的诺贝尔文学奖得主。

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石黑一雄将获得9百万瑞典克朗的奖金，相当于138万8千加元。

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相关链接：石黑一雄也是电影《长日将尽》的编剧之一。

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