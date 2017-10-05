污水入河：尼亚加拉河再遭污染

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星期三（10月4日），大量黑色污水流入安大略省和美国纽约州之间的尼亚加拉河。尼亚加拉大瀑布水处理局说，当地近日来的降雨天气导致污水溢出。今年7月份也曾发生过类似事件，污水把尼亚加拉大瀑布附近的水面染成黑色，引起媒体广泛报道。

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尼亚加拉大瀑布水处理局辩解说，降雨量太大时，污水流进河里是没办法的事。但纽约州官员表示，这是不可接受的。该州对水污染的罚款可达一天3万7500美元。

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纽约州州长安德鲁.科莫（Andrew Cuomo）在7月份的污水入河事件发生后下令调查，并宣布对尼亚加拉大瀑布水处理局罚款5万美元。他在一份声明中说，污染世界最著名奇景之一是令人无法容忍的事。尼亚加拉大瀑布水处理局必须对此负责，采取措施清理污水，保护尼亚加拉河。

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（RCI with AP ）

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