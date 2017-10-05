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东能源输油管项目叫停：加拿大能源公司取消两个引起争议的项目

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 5 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大能源公司TransCanada决定取消东能源输油管项目（Energy East Pipeline）和东部干线项目（Eastern Mainline）。这个决定一宣布，众议院里立刻一片喧嚷。东能源输油管的西部起点和东部终点所在的省份，以及中途经过的城市也都纷纷表达意见。

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平日里听风就是雨的股市这一次反倒比较冷静。TransCanada的股价只是略有波动而已。该公司此前已经做足了铺垫，因此没有让这个重大决定惊吓到投资者。

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被取消的两个项目当中，尤以东能源输油管项目工程浩大而影响面广，因此引起的争议也更大。该项目计划修建1500公里新管道，改建3000公里旧管道，从阿尔伯塔省腹地的油砂矿通向大西洋岸边的圣约翰市港口。最近一次的造价预估是160亿加元。

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市场因素和行政因素

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东能源输油管项目问世时，国际原油价格还是每桶90多美元。但是以现在的原油价格，每天运送一百万桶原油的远景不再像当初那样诱人了。另外，自由党政府上台后，要求负责审批输油管项目的加拿大国家能源办公室制定更严格的标准。TransCanada预见申请过程会更加复杂。

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CBC议会事务记者戴尔（Evan Dyer）说，另一个TransCanada没有提到的原因是，东能源输油管并不是它唯一的项目。实际上，该公司的首选计划一直是向美国运油的基斯通XL输油管（Keystone XL），只是因为美国的反对而不得不转而推动东能源项目。但是现在美国风向已变，现任总统特朗普今年3月份推翻了前任奥巴马的决定，签署了批准基斯通项目的政令。尽管动工前还有许多行政程序要走，但是东能源输油管项目显然自那时起就被重新归入候补方案。

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基斯通XL输油管项目在美国也面临强大的反对声浪。(Justin Sullivan/Getty Images)

反对党指责特鲁多政府搅黄了东能源项目

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保守党临时领袖雷特（Lisa Raitt）星期四下午在众议院质询时段发言说，是特鲁多的“灾难性能源政策”导致了今天的结果。他口口声声维护中产阶层，实际上中产阶层却因他的糊涂政策而受害。

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特鲁多自然不肯背这个锅。他反驳说，自由党上台以来批准了两个输油管项目。而“东能源项目提出来的时候原油卖90美元一桶，那时候保守党干什么去了？”

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联邦能源部长卡尔（Jim Carr）说，TransCanada取消东能源项目纯粹是基于原油价格作出的商业考量。这不是一个政治决定。

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有人欢喜，有人失望

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东能源输油管横跨大半个加拿大，牵动许多方面的利益。产油大省阿尔伯塔和萨斯喀彻温，以及输油管终点新不伦瑞克省已经对TransCanada的决定表示失望。但是从一开始就强烈反对这个项目的蒙特利尔市长科戴尔和周边地区的市长们却松了一口气。而输油管沿线地区的众多原住民社区则欢呼胜利。魁省莫哈克部族首领西蒙（Serge Simon）说，东能源项目和BC省的北方门户输油管项目都说明，原住民团结起来力量大。

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（RCI with CBC and CP ）

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