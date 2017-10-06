清理芬太尼毒品屋是玩命的活计

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据加拿大广播公司记者贝尔 David Bell报道，加拿大一种很危险的职业现在却是生意兴隆，这就是在警方破获了芬太尼等剧毒毒品窝点之后，对该住宅或房间进行清理。

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芬太尼泛滥

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加拿大西部卡尔加里市的危险材料清理公司MayKen Hazmat Solutions的负责人迪恩.梅伊 Dean May 说，加拿大西部芬太尼毒品的泛滥让他公司的生意很忙碌。

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© Submitted by Jeanette May

迪恩指出，8年前他们公司的生意以清理大麻屋为主，现在随着大麻合法化的日子越来越临近，非法种植大麻的问题在减少，警方破获的大麻屋数量也在减少；但他们的公司仍然很忙碌，因为芬太尼毒品近年来开始泛滥成灾。

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不列颠哥伦比亚省政府的数字显示，今年头7个月该省有876起毒品过量死亡事件，其中有706起是由于芬太尼过量而导致的死亡。

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阿尔伯塔省今年1月到8月中旬为止有315人死于芬太尼过量。

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迪恩公司的客户主要是在阿尔伯塔省和不列颠哥伦比亚省。

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埃德蒙顿市的一所毒屋需要清理净化 © MayKen Hazmat Solutions/Facebook

清理毒屋

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对芬太尼毒屋进行清理和排毒需要整整一组训练有素的对付危险物品的专业人员。

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迪恩在接受加拿大广播公司采访时说，外行人走进芬太尼毒屋时会觉得没有什么不正常的，因为警方在破获毒品屋时已经把毒品、制毒的设备取走，但这样的毒屋却是很危险的、甚至是致命的，因为只要吸入少量的芬太尼就可能会导致毒品过量死亡。

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控制危险

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吸入少许芬太尼就会导致毒品过量死亡 © MayKen Hazmat Solutions/Facebook

迪恩说他们的清理小组进入毒屋前都是从头到脚全副武装的装备起来，密封防护服是双层的、防护靴和防护手套与防护服连接处用胶条缠住密封起来，高效防毒面具就更不要说了。

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刚开始时他们清理芬太尼毒屋主要是靠用强力吸尘系统将毒屋各个角落和空气中的尘埃和悬浮颗粒全部吸走，现在他们有了军事级别的防化产品，能够彻底中和、净化毒屋中的芬太尼。

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迪恩说他们清理芬太尼毒屋的工作要说危险的确是危险，但只要知道危险来自哪里、采取相应的防护措施、有应急的措施和药品，则这些危险就属于受控范畴。

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迪恩指出，未经清理的芬太尼毒屋会对整个社区的安全构成威胁，他们提供的服务就是不但彻底解除这些威胁，而且把受到芬太尼污染的住宅重新还原成适宜居住的房子。

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RCI with CBC

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