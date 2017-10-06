今夏露脊鲸死亡之谜：6 条死于被撞伤和缠上渔网

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今年夏天，加拿大东海岸圣劳伦斯河水域北大西洋露脊鲸 North Atlantic right whales 的连续死亡引起很大震动。

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到目前为止，人们已经发现 15条死亡的露脊鲸，12条在加拿大海域，3条在美国海域。

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根据刚刚出来的一个报告，在加拿大海域死亡的露脊鲸中，4条死于与船相撞后的钝力创伤，2条死于缠上了渔具。

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报告的作者是大西洋兽医学院（AVC）的病理学家和教授 Pierre-Yves Daoust，以及蒙特利尔大学的兽医 ÉmilieL.Couture，他们在在大西洋兽医学院公布了这个报告。

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Pierre-Yves Daoust 还说，通过尸检，可以确定鲸鱼是因为钝力创伤而死亡，但很难确定是被哪种类型的船撞上，以及这艘船当时的航行速度。

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在出现露脊鲸连续死亡事件后，加拿大交通部已经采取了在露脊鲸通行海域限制船速的措施。

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北大西洋露脊鲸属于濒临灭绝物种，全世界范围内只有 475 条到 525 条。

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(RCI with CBC)

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