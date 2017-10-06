美国推迟决定是否对庞巴迪搞新制裁

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据加拿大新闻社报道，美国商务部没有在原来预订的星期四宣布是否对加拿大庞巴迪公司实施第二轮制裁措施，而是说要推迟宣布对庞巴迪公司是否在美国低价倾销其新研制的C系列中型客机问题的裁决；消息人士说该裁决可能会在星期五公布。

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如果美国商务部裁决庞巴迪违反公平贸易原则在美国以低于制造成本的价格或者是低于正常市场价格的超低价推销C系列客机，则美国政府会对加拿大庞巴迪公司实施第二轮制裁。

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庞巴迪公司职工不安的等待“第二只靴子的落地” © Chris Young/Canadian Press

上个星期美国已经宣布以庞巴迪政府接受政府巨额财政资助的理由对庞巴迪在美国销售C系列民航客机征收220%的惩罚性关税。

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庞巴迪在2016年与美国Delta民航公司达成销售多达125架C系列中型客机的合同

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加拿大庞巴迪公司高管已经表示，庞巴迪已准备应对美国政府第二轮没有道理的惩罚性关税。

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要求美国商务部调查庞巴迪公司低价倾销问题的波音公司认为，在庞巴迪拒绝向美国商务部提供部分索要文件的情况下，对庞巴迪公司第二轮制裁的惩罚性关税应该从80%提高到143%。

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