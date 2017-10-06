看看你所在的省有没有债台高筑

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加拿大特鲁多自由党联邦政府大搞赤字预算以刺激经济发展引起不少加拿大人对政府债务失控的担心。

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但权威方面的测算显示，加拿大联邦政府的债务问题并不严重，严重的是省政府债台高筑的问题。

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据加拿大广播公司记者 Andy Blatchford报道，加拿大联邦议会下属的预算署的研究显示，加拿大联邦政府到2060年，也就是在40年左右的时间里能够把联邦政府所欠的债务全部还清，联邦政府的财务管理已经进入可持续发展的健康轨道。

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黄线显示的是省市政府债务负担恶化的走势 © PBO

但省政府的情况却很不乐观。联邦议会预算署的研究显示，按照目前的债务增长速度推算，在今后75年内加拿大省区政府所欠的债务总和会从目前占国内生产总值GDP百分之28的水平翻翻上升到百分之一百的吓人高度。

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省政府债务问题最严重的是加拿大两个石油省份阿尔伯塔省和纽芬兰省；而加拿大两个控制债务问题最有效，从债务负担角度来说已进入可持续发展轨道的省份是魁北克省和新斯科舍省。

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加拿大联邦议会预算署认为，只要加拿大各省区政府能够意识到债务问题的严重性、采取有效措施解决债务问题，则上述省政府债务失控的局面是可以避免的。

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