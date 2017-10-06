Ubisoft 扎根蒙特利尔 20 年，今后10年将再增1000人

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Ubisoft （育碧娱乐），法国的电子游戏开发和发行巨头，“扎根” 蒙特利尔市已经整整有 20年了。

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这个星期四（10月5日），Ubisoft 的蒙特利尔分公司举行了一个庆祝仪式，蒙特利尔前市长皮埃尔·布克（Pierre Bourque）是受邀参加的重要客人。

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20年前，皮埃尔·布克进行了大量努力，促成了 Ubisoft 到蒙特利尔安家。

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这个决定彻底改变了社区的景观，一个老旧的被遗弃的纺织工厂现在已变成了尖端电子游戏、人工智能研究的家园。

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回忆起当年的情景，皮埃尔·布克说，工业逐渐衰退，蒙特利尔的很多老工业楼被遗弃，让他心疼。

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现在，今天的这一切，让他感到非常自豪。

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从几个雇员发展到3600人

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20年来，Ubisoft 在蒙特利尔的工作室从几名程序员开始，发展到有员工3000多人。这个公司目前在魁北克省总共有员工3600人，主要在蒙特利尔。

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Ubisoft 的蒙特利尔工作室已经制作了近100个游戏，在全球销售量高达2.5亿个，一些游戏在全球获得巨大成功。

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Le jeu vidéo Assassin’s Creed III

Assassin’s Creed © Courtoisie/Radio-Canada

魁北克省分公司的总裁首席执行官雅尼斯·马拉特（Yannis Mallat）说，这个工作室在世界上是独一无二的，我们有十几支不同主题目的团队，员工的分工涉及大约40个不同行业。

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当然，魁北克省政府提供的慷慨税收抵免，也促成了Ubisoft在蒙特利尔的的成长，而这个游戏巨头的存在，为魁北克省在游戏这个新兴行业的发展奠定了基础。

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Selon Ubisoft, Assassin’s Creed s’est écoulé à 57 millions d’exemplaires à travers le monde, toutes plateformes confondues depuis 2006. © Ubisoft

在魁省继续扩展

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今年9月，Ubisoft又宣布在魁北克省北部的萨格涅 （ Saguenay ）开设新工作室，作为未来十年在魁北克扩建计划的一部分。

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公司表示，萨格涅的工作室可以在五年内扩大到有125名员工，这个工作室将重点开发“连接体验，让数百万玩家能够在网上游戏平台上相遇和互动”。

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Ubisoft说，计划在魁北克省再投资7.8亿美元，到2027年在魁省创造1,000个新工作职位，预计在新增职位中，200个会在魁北克市，蒙特利尔的工作室也将再增加 675人。

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© Casey Rodgers/Associated

魁北克省政府已经宣布，将注资1.6亿加元，来协助Ubisoft在魁省的扩展。

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（RCI with CBC）

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