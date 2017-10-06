研究显示北美市场上的大部分蜂蜜含有杀虫剂残余

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一个瑞士研究小组刚刚发表的报告说，北美市场上出售的蜂蜜有86%含有新烟碱残余，为各大洲之冠，超过全球平均水平（75%）。新烟碱类杀虫剂在北美农田里被广泛使用。一些加拿大专家表示，这个比例是可信的。

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魁北克大学蒙特利尔分校的生物学家沙尼雍（Madeleine Chagnon）在接受Radio-Canada早间节目采访时说，加拿大研究人员早已怀疑蜂蜜里含有农药残余，因为蜜蜂因摄入农药死亡的事件屡次发生。它们把被农药污染过的花蜜带回蜂巢是显而易见的。

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沙尼雍也强调说，蜂蜜中的新烟碱残余低于致病水平和卫生部门规定的标准。但是令专家们担忧的，一是长期摄入新烟碱残余对身体的影响，二是多种杀虫剂的混合残余对身体的影响。

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研究人员检测了最常用的五种新烟碱类杀虫剂。结果显示45%的蜂蜜样品中含有两到五种，30%的蜂蜜样品只有一种杀虫剂残余。

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世界其他地区有多少蜂蜜含有新烟碱残余？ 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 全球平均水平：75% 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 北美：86% 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 亚洲：80% 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 欧洲：79% 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 非洲：73% 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 大洋洲：71% 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 南美：57%

（RCI avec Radio-Canada）

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