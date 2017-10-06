加拿大原住民的法庭胜利：证词是否保留和被寄养孩子的赔偿

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加拿大原住民事务部长贝奈特（Carolyn Bennett）星期五（10月6日）宣布，联邦政府将拨出8亿加元用于赔偿儿时被强迫寄养的原住民。这是加拿大各省原住民在提出十八起诉讼、经过数年努力后获得的和解协议。再加上加拿大最高法院在同一天下达的允许寄宿学校受害者销毁证词的判决，可以说加拿大原住民在法庭上一举获得了两大胜利。

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在1965年到1984年期间，加拿大各省都实行过强制性寄养原住民儿童的政策。大约有两万名孩子先后被从保留地带走，由白人家庭收养，有些人甚至被送到其他国家。这些被强迫寄养的孩子失去了自己的语言、文化和身份认同，其中一些人还受到养父母虐待。

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贝奈特今天宣布的只是一个初步和解协议。在政府拨出的8亿加元中有7.5亿是专门用来赔偿还在世的被寄养者的。凡是在1951年到1991年期间被强迫寄养的原住民都可以申请赔偿，最高赔偿金额可达5万加元。但是具体如何操作，遭受过虐待的人是否可以获得更高赔偿，是否需要听证，这些细节尚未商定。

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受害人律师：今天加拿大是英雄

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代表安大略省被寄养者的律师威尔森（Jeffery Wilson）说，今天加拿大是英雄。因为在这个日益分化的世界上，加拿大第一个表示尊重和承认文化认同权利。他认为，多少钱也弥补不了他的当事人曾受到的伤害，但至少这是朝正确方向迈出的一步。

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今年二月份，安省高等法院对该省被寄养原住民提出的集体诉讼下达判决，裁定联邦政府在这些孩子被送走后没有尽到保护之责。此项集体诉讼的原告代表安省16000名被寄养原住民，要求13亿加元的经济赔偿。联邦政府决定不再上诉，为今天的赔偿协议铺平了道路。

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涉及最难言的隐私：加拿大最高法院裁定寄宿学校受害者有权不公开证词

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刚巧也在星期五，加拿大最高法院下达了一项关于原住民的重要裁决：原住民寄宿学校受害者的数万份证词应该被销毁，因为作证者当时被要求“提供最私密的个人信息”。要求保存这些证词的联邦政府败诉。

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2006年，加拿大政府签署了“原住民寄宿学校和解协议”，开始赔偿当时仍在世的前寄宿生。赔偿标准是第一年1万加元，余下的在校时间每年赔3000加元。除此之外，受到严重心理伤害的人还可以申请额外赔偿。

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但是心理伤害赔偿需要通过一个独立评估小组的鉴定。正是在鉴定听证会上，受害人需要袒露被深藏多年的伤痛，讲述当年被虐待的细节，回答评估者对此提出的疑问。并不是每个人都愿意这样做。最高法院的裁决说，正是因为相信听证会内容不会外传，原告和受到指控的人才愿意出席。每个参加听证会的人当时都签了保密协议。

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3万8千份证词记录，保存15年

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最高法院裁定，独立评估听证会的38000多份证词记录将被保存15年，让作证者来决定它们的命运。在此期间，作证者可以选择允许政府保存自己的证词记录。15年后，除了作证者明确表示愿意存档的记录，其他证词，包括已经去世、因此无法自己做出选择的作证者的证词都将被销毁。

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加拿大联邦政府原希望把这些证词记录作为历史资料放在加拿大图书档案馆保存起来。原住民事务部长贝奈特对加拿大最高法院的判决表示失望。她说，我们需要为一整章历史的书写做研究，需要对体制性问题进行分析。她建议用匿名的方式留下这些证词以保护个人隐私。

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（RCI with CBC, John Paul Tasker and Kathleen Harris）

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