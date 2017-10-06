加拿大海军潜艇“希库蒂米”号被派往亚洲

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加拿大皇家海军潜艇“希库蒂米”号（HMCS Chicoutimi）9月中旬从BC省的一个军港启程，不声不响地驶向亚洲。据信这是加拿大第一次派出维多利亚级潜艇前往亚太地区。

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一位加拿大军方发言人在回复CBC记者Brett Ruskin的邮件中说，亚太地区对加拿大非常重要。被派往那里的“希库蒂米”号在必要时将为政府提供“防卫和安全的选项”。至于这艘潜艇的具体任务和目的地，这位发言人拒绝透露。

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加拿大1998年从英国海军手里买下四艘“支持级”常规动力攻击潜艇，后改称维多利亚级。“希库蒂米”号是其中之一。由于在前往加拿大新家的途中就因电路故障发生火灾，它也是“四姐妹”中最出名的一个。在经过大修后，它在2015年9月正式开始在加拿大海军服役。

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今年三月前往亚洲参加军事演习的两艘加拿大军舰“渥太华”号和“温尼伯”号刚刚归来。最近美朝互相威胁，朝鲜半岛局势紧张。军方发言人的邮件显示，如果亚太地区发生军事冲突，“希库蒂米”号的任务有可能包括参加战斗。

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（RCI with CBC）

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