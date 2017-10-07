老年社区兴起：婴儿潮一代引领潮流

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婴儿潮一代不论走到哪个人生时段都会开创新潮流。现在这批第二次世界大战后出生的一代人进入老年时段，为他们服务的老年社区也应运而生。

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加拿大广播公司记者Dianne Buckner报道说，加拿大哈密尔顿市的地产开发商托尼Tony DiFruscio一家是迪斯尼乐园的铁杆粉丝，每年都要去迪斯尼乐园度假玩耍，他的大儿子就是在迪斯尼乐园过的结婚蜜月；这也是托尼在开发哈密尔顿老年人社区时引入游乐园概念的一个原因。

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安省地产开发商 Tony DiFruscio © CBC

托尼指出，婴儿潮一代人开始大量步入退休年龄，比起上一代来说，婴儿潮一代退休者仍然很活跃、经济条件也较好，这些人不满足于打牌、看电视那样传统退休者消磨时间、渡过晚年的方式。

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托尼开发的哈密尔顿退休社区不但有餐馆、购物中心，还有高尔夫球场、健身中心、瑜伽室、棋牌室等社交休闲设施。

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下坡路会越驶越快 © Zest Communities

这个老年人社区内有一个招牌式广告牌，一位骑摩托车、头发花白的老年女性身旁的标语写道， “越过山顶之后你的速度会越来越快”。

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托尼斥资8亿加元开发的Zest Communities老年人社区完工后会把原来9百人的St. Elizabet小区变成3千居民的退休老年人居住社区。

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但并不是所有的老年人都喜欢托尼的老年人社区开发项目。已经在St. Elizabet小区居住了7年的博莱特Paulette Johnston女士说，她买现在的住房花了不到12万加元，买托尼新建的1千平方英尺的公寓楼单元要花38万加元，她哪来那么多钱呢？

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Paulette Johnston 说新公寓好是好就是太贵 © CBC

为托尼设计Zest Communities的加拿大Forrec公司在国际上很有名气，该公司在美国佛罗里达州Sumter Landing设计了一个老年乐园社区，那里已经连续两年成为美国人口增长最快的城镇，现在的人口达到16万人。

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加拿大人口最多的省份安大略省目前在建的比较有规模的老年人居住社区项目至少有50个，另外还有20个项目正处于计划阶段。

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2016年加拿大有250万人年龄达到或超过75岁；加拿大统计局的测算是，到2036年加拿大75岁以上的老年人口数量会达到550万人。

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加拿大的老年人口数量的迅速增长既给社会带来了要为老年人提供服务的问题，但也带来很多商业机会。

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对社会来说是要为不同收入老年人群体提供最起码的老年人基本服务；对于公司企业来说，是要看准不同收入老年人群体的不同需求提供相应的服务。

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