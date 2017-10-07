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蒙特利尔市年预算50亿，这些钱是怎么花的？

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期六 7 十月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大第二大城市蒙特利尔市，年度财政预算超过50亿加元， 这是一个不小的数字，而且近年来在逐渐增加。那么，这些钱都花在了什么地方？是否花得明智？

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加拿大广播公司的 Ximena Sampson 做了一个简单归纳。

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  1. 员工薪酬

在市政预算中，最大的一头是市政员工的薪酬。

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蒙特利尔有雇员 22,000人，城市预算的大部分都花在了雇员的工资和福利上。

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在 2017 – 2018年度，蓝领、白领、消防员、警察等的报酬 将为 23亿加元，占预算总额的大约 44%。

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加拿大广播公司报道说，如果把蒙特利尔市雇员与魁北克省政府雇员的报酬相比，魁北克统计局的数据显示，蒙特利尔市政府职工的总薪酬比魁北克省政府雇员的报酬要高出 38.6％，对此，蒙特利尔市表示要予以 “纠正”。

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目前，蒙特利尔市政府正在与几个雇员工会谈判劳资协议，工资和福利是谈判重点。

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2. 公共安全

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除了雇员的薪酬外，市政预算有很大一部分花在了维持公共安全的开支上，对警察队伍和消防部门，蒙特利尔每年拨款近10 亿加元。

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其中 6.37亿拨给警察部门，剩下的归消防部门。

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3. 公共交通

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交通领域，包括维修道路网络和公共交通工具，也开支不小，费用占总预算的 11%。

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其中 STM 的预算超过 3500万加元。

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4. 市政服务

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其次是市政服务，占总预算的 8%。

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市政服务包括对市民提供的各种服务，如垃圾的回收和处理，冬天的扫雪等等。

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©  Luc Lavigne/Radio-Canada

5. 效率是否改进？

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两年前蒙特利尔曾经参加一项加拿大大城市市政服务的对比评估，参加的城市包括多伦多、卡尔加里、魁北克市等，结果蒙特利尔落在了最后一名，被评为效率低下，

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自那以后，蒙特利尔市做了一些调整，市长科戴尔削减了雇员人数，合并服务部门，目的是提高效率。

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不过，2017年是蒙特利尔的 375 岁生日，今年各种各样的庆祝花掉不少钱，有的人高兴，有的人反对，7月的方程式电动车比赛也引出不少争议。

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蒙特利尔正在进行市政选举，市政府如何花钱是市民们关心的一个大题目，大家对现任市政府是否满意，11月5日的选举结果将会说话。

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（RCI with Ximena Sampson/Radio Canada）

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