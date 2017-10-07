为什么以软件起家的谷歌要强力开拓硬件领域？

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– 2017谷歌秋季硬件发布会发布全系列硬件产品

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2017年10月5日在旧金山的秋季谷歌产品发布会上，谷歌在手机、智能音箱和笔记本三大产品系列上都增加了新成员。

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Pixel手机系列增加了Pixel2 和Pixel2 XL两款手机，Pixel2是谷歌第一款全屏手机，DxoMark的手机相机评分高达98分，超过iPhone8.

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智能音箱家族谷歌新增强调轻小的Googel Home Mini 和强调音质的Googel Home Max。它们和前期的Googel Home一起组成了谷歌的智能音箱高中低搭配。

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从以前的尝试性发布低端学习笔记本电脑，这次谷歌带来的是搭载Chrome OS的售价999美元高端Pixelbook笔记本.

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另外的新玩意是谷歌无线耳机Pixel Buds和GoPro类型的小型摄像机。虽然是小设备，但意味着谷歌正式进入新领域。这一下子将谷歌变成了全品类的硬件公司。

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那么这次带来诸多新产品的发布会意味着什么呢？

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其一，谷歌看准智能语音，Google Assistant 无缝进入所有大小屏幕设备，包括没有屏幕的Googel Home。

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其二，大屏、中屏到无屏。谷歌在定义人们需要的，家庭、移动、办公，三大场景。

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(将来)如果你不使用谷歌的Chrome OS和安卓系统的话，你得在不同的设备上切换才能工作.. 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

办公的Pixelbook笔记本，移动的Pixel手机和家庭的Googel Home+智能电视。和苹果的为每个尺寸屏幕提供不同的使用体验思路不同，谷歌强调三屏统一使用体验。

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谷歌的产品经理Matt Vokoun在发布会后说：“如果你不使用谷歌的Chrome OS和安卓系统的话，你得在不同的设备上切换才能工作…”言下之意，谷歌想象的是一个所有设备无缝链接的未来。

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最重要的是，谷歌对硬件的上心和投入是为人工智能时代到来做的准备。

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就在苹果上月的发布会上硬件上最大的变革是在iphone里直接搭载了为AI提供运算的专用芯片。

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虽然谷歌一直的做法是提供软件系统服务， 例如安卓，让厂家做硬件，但这样就谷歌没在人工智能发展中获得对硬件支持的掌控。

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所以，从今天看来谷歌在硬件上的加速介入是为了在苹果的地盘里搅局，但是其背后是谷歌为人工智能和深度学习打好基础。在以智能语音为先导的人工智能时代，谷歌不给以硬件+人工智能的公司以弯道超车机会。

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