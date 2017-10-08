周末网络广播（2017年10月8日）

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本周报道精选

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右翼呛声：加拿大多地示威反非法移民（方华）

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© Lisa Laventure/CBC News

在西方许多国家右翼势力抬头、反移民情绪蔓延的情况下，加拿大也出现了同样的情况。加拿大广播公司记者塔斯克John Paul Tasker报道说，周末加拿大全国一些地区发生右翼示威，魁北克省更是出现3百名反对非法移民的示威者短时间封锁非法越境者集中越境的地点Saint-Bernard-de-la-Colle的情况。而左翼势力也没有闲着，上百名反种族主义示威者乘大巴车从蒙特利尔来到魁北克Saint-Bernard-de-la-Colle加美边境地点举行针对右翼势力的反示威。

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前宇航员朱莉.帕耶特出任第29任加拿大总督（赵黎）

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© CP/Adrian Wyld

加拿大有了一位新总督，新总督是加拿大的前宇航员朱莉·帕耶特（Julie Payette）。星期一，10月2日，在加拿大参议院大厅举行的一个隆重仪式上，朱莉·帕耶特正式成为加拿大的第29任总督。加拿大广播公司直播了仪式全程，帕耶特的父母、兄弟姐妹、她14岁的儿子Laurier参加了仪式。

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为什么以软件起家的谷歌要变硬？(沈二）

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2017年10月5日在旧金山的谷歌产品发布会上，谷歌在手机、智能音箱和笔记本三大产品系列上都增加了新成员。谷歌的硬件家族快步发展的背后是谷歌为人工智能和深度学习能力打好基础，不给以硬件+人工智能的公司以弯道超车机会。

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庞巴迪公司与政府补贴（方华）

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© Paul Chiasson/Canadian Press

加拿大的交通行业的巨头公司庞巴迪目前正处在风口浪尖之上，因为美国特朗普政府指责庞巴迪公司一边接受加拿大联邦和魁北克省政府的巨额财政补贴、一边在美国低价倾销庞巴迪公司的C系列中型民航客机；美国商业部则宣布对庞巴迪公司在美国销售的C系列民航客机征收220%的惩罚性关税。

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加拿大联邦政府将向消遣性大麻销售征税（赵黎）

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加拿大快要实行大麻合法化了，各级政府也正琢磨着怎么从中“盈利”。联邦政府这个星期提出了一个“赎罪税”(sin tax) 方案，总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）说，在2018年7月大麻合法化后，销售额超过10加元的消遣性大麻，政府要抽10% 的“赎罪税”。这道税实际上是个附加税，在加拿大卖大麻，也要像其他商品一样，给联邦和省缴纳销售税。

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一周图片报道

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